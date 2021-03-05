4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Мирослава Карпович отдыхает в Дубае – в своем блоге она поделилась теплой фотографией с верблюдом.
Александра Флоринская задумалась о смене имиджа и советуется с подписчиками, менять ли ей цвет волос. Поклонникам нравится все, как есть.
Анна Седокова поделилась видео с выступления в умопомрачительном зелёном платье с открытыми плечами.
Лиза Арзамасова показала свое настроение дня – опубликовала яркое фото в эффектном жёлтом платье-мини с горлом.
Валерия трогательно поздравила с днём рождения дочь своего супруга Данаю Пригожину и поделилась совместной фотографией.
Мария Кожевникова поделилась забавной архивной фотографией – актриса профессионально занималась художественной гимнастикой.
Любовь Аксенова поделилась кадрами с зимней прогулки вместе со своим партнёром по съемкам, Павлом Прилучным.
Сашу Бортич резко осудили мамочки за забавное видео с малышом – в руках у ребенка неострый столовый нож. Многие, однако, разглядели в этом угрозу для малыша.
Певица Жасмин показала фотографию из Большого театра – на спектакль звезда пришла в эффектном брючном костюме .
Катерина Шпица со свойственным ей чувством юмора поделилась фото с горнолыжного курорта. Катается актриса не только в ярком костюме , но и в маске овечки.
Ирина Безрукова в стильном и ярком молодежном образе рассуждает о том, хорошо или плохо списывать и интересуется у подписчиков, приходилось ли им грешить этим в школе.
Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой, Валерии, Саши Бортич, Лизы Арзамасовой, Анны Седоковой, Жасмин, Александры Флоринской, Катерины Шпицы, Марии Кожевниковой
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