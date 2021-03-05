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4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Катерина Шпица

Фото: Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мирослава Карпович отдыхает в Дубае – в своем блоге она поделилась теплой фотографией с верблюдом.

Александра Флоринская задумалась о смене имиджа и советуется с подписчиками, менять ли ей цвет волос. Поклонникам нравится все, как есть.

Анна Седокова поделилась видео с выступления в умопомрачительном зелёном платье с открытыми плечами.

Лиза Арзамасова показала свое настроение дня – опубликовала яркое фото в эффектном жёлтом платье-мини с горлом.

Валерия трогательно поздравила с днём рождения дочь своего супруга Данаю Пригожину и поделилась совместной фотографией.

Мария Кожевникова поделилась забавной архивной фотографией – актриса профессионально занималась художественной гимнастикой.

Любовь Аксенова поделилась кадрами с зимней прогулки вместе со своим партнёром по съемкам, Павлом Прилучным.

Сашу Бортич резко осудили мамочки за забавное видео с малышом – в руках у ребенка неострый столовый нож. Многие, однако, разглядели в этом угрозу для малыша.

Певица Жасмин показала фотографию из Большого театра – на спектакль звезда пришла в эффектном брючном костюме .

Катерина Шпица со свойственным ей чувством юмора поделилась фото с горнолыжного курорта. Катается актриса не только в ярком костюме , но и в маске овечки.

Ирина Безрукова в стильном и ярком молодежном образе рассуждает о том, хорошо или плохо списывать и интересуется у подписчиков, приходилось ли им грешить этим в школе.

Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой, Валерии, Саши Бортич, Лизы Арзамасовой, Анны Седоковой, Жасмин, Александры Флоринской, Катерины Шпицы, Марии Кожевниковой

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