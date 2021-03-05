4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Жасмин показала фотографию из Большого театра – на спектакль звезда пришла в эффектном брючном костюме .

Катерина Шпица со свойственным ей чувством юмора поделилась фото с горнолыжного курорта. Катается актриса не только в ярком костюме , но и в маске овечки.

Ирина Безрукова в стильном и ярком молодежном образе рассуждает о том, хорошо или плохо списывать и интересуется у подписчиков, приходилось ли им грешить этим в школе.

Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой, Валерии, Саши Бортич, Лизы Арзамасовой, Анны Седоковой, Жасмин, Александры Флоринской, Катерины Шпицы, Марии Кожевниковой

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