4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова похвасталась фотографиями из долгожданной поездки: «Это БАЙКАЛ — Космос))) Ощущение на льду, сотканным пластами из огромных льдин. Лед кряхтит и грохочет глубоким перекатным звуком, будто пугает нас, чтобы были аккуратны) Что мы только не делали, звездочка самое простое)))) Правда едем уже более 6 ти часов, но в отличной компании Старков, Ланкастеров. ... и с местной шаманской наливкой из кедровых орехов для сугреву!»

Нино Нинидзе поделилась нежной фотографией с мамой.

Юлия Савичева показала фото из прошлого: «Сколько себя помню — всегда танцевала. На улице, дома и даже на столе (было дело). Листая семейный альбом, собрала много детских фоток».

Екатерина Волкова записала трогательное видео про дом и семью: «Люблю свою работу! Но вернуться домой с гастролей к родным — ни с чем не сравнимое счастье».