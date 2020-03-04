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4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту среду, 4 марта, Сергей Лазарев поделился с фанатами радостной новостью: «Альбом "Я Не боюсь" стал платиновым! Только что получил соответсвующий сертификат от Sony Music Russia! Спасибо огромное всем, кто скачал этот альбом, кто прослушал и продолжает активно его стримить! Это Лучшая награда для артиста, когда музыка, которую он делает, нужна слушателям. Спасибо!»

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поделилась с подписчиками видео, в котором позирует в красивом прозрачном платье.

Марина Газманова похвасталась фотографиями из долгожданной поездки: «Это БАЙКАЛ — Космос))) Ощущение на льду, сотканным пластами из огромных льдин. Лед кряхтит и грохочет глубоким перекатным звуком, будто пугает нас, чтобы были аккуратны) Что мы только не делали, звездочка самое простое)))) Правда едем уже более 6 ти часов, но в отличной компании Старков, Ланкастеров. ... и с местной шаманской наливкой из кедровых орехов для сугреву!»

Нино Нинидзе поделилась нежной фотографией с мамой.

Юлия Савичева показала фото из прошлого: «Сколько себя помню — всегда танцевала. На улице, дома и даже на столе (было дело). Листая семейный альбом, собрала много детских фоток».

Екатерина Волкова записала трогательное видео про дом и семью: «Люблю свою работу! Но вернуться домой с гастролей к родным — ни с чем не сравнимое счастье».

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян опубликовал очень трогательный кадр с обнимающимися детками.

Клавдия Земцова (дочь Кристины Орбакайте) показала фото из ресторана: «Хмм... Что бы выбрать?»

Марина Юдашкина поделилась фотографией со свидания с мужем.

Арина Шарапова сделала селфи с коллегой: «Рада видеть Таню Устинову!! Ждем нашу подругу — Елену Малышеву... Леночка!!! Лет 30 вместе».

Фото и видео: instagram

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