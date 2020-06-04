4-летняя дочь Екатерины Климовой сочинила сказку и порадовала поклонников милым видео: «Умница-разумница»

«Господибоже, милота», «Катюша, какие замечательные дети! Белла, умница-разумница! Катенька изумительная женщина! Умница, раскрасавица, супермама! Катя, ты просто обязана быть счастливой!», «Такая красивая и разговорчивая мечтательница у вас», «Девочки такие девочки», «Беллочка — настоящая леди», — откликнулись поклонники Екатерины Климовой.

Напомним, дочь Изабеллу актриса родила в браке с актером Гелой Месхи. Их брак распался в 2019 году, но они вместе растят дочь. Отцами старших детей Екатерины являются ювелир Илья Хорошилов и актер Игорь Петренко.