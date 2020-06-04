4-летняя дочь Екатерины Климовой сочинила сказку и порадовала поклонников милым видео: «Умница-разумница»
Фото: Instagram
42-летняя Екатерина Климова растит четверых детей — двух дочек и двоих сыновей. Самая младшая в семье — 4-летняя Изабелла вызывает немало умиления у поклонников актрисы.
Екатерина поделилась с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показала, как Белла рассказывает перед сном сказку собственного сочинения. «Спокойной ночи, малыши!», — подписала пост многодетная мать.
«Господибоже, милота», «Катюша, какие замечательные дети! Белла, умница-разумница! Катенька изумительная женщина! Умница, раскрасавица, супермама! Катя, ты просто обязана быть счастливой!», «Такая красивая и разговорчивая мечтательница у вас», «Девочки такие девочки», «Беллочка — настоящая леди», — откликнулись поклонники Екатерины Климовой.
Напомним, дочь Изабеллу актриса родила в браке с актером Гелой Месхи. Их брак распался в 2019 году, но они вместе растят дочь. Отцами старших детей Екатерины являются ювелир Илья Хорошилов и актер Игорь Петренко.
Фото и видео: Instagram
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