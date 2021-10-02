4-летний сын Ксении Собчак поставил маму в тупик вопросом о беременности и детях

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на неуемное любопытство 4-летнего сына от Максима Виторгана. платон во время одной из поездок о звездной мамой попросил ту объяснить, откуда берутся дети. При этом расплывчатый ответ о том, что «внутри мамы прорастает зернышко», ребенка не удовлетворил. Он тут же задался вопросом, откуда это зернышко берется. И почему-то предположил, что в маму его помещает доктор.

Забавным видео с участием малыша и фрагментами диалога Ксения Собчак поделилась в соцсетях.