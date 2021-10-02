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4-летний сын Ксении Собчак поставил маму в тупик вопросом о беременности и детях
39-летняя телеведущая поделилась забавным видео с участием ее наследника, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом. Несмотря на юный возраст, Платон уже заинтересовался вопросом того, почему у женщин рождаются дети, и что нужно для этого сделать. А когда Ксения Собчак попыталась отделаться отговоркой, мальчик продолжил задавать уточняющие вопросы, проявив совсем взрослую настойчивость.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на неуемное любопытство 4-летнего сына от Максима Виторгана. платон во время одной из поездок о звездной мамой попросил ту объяснить, откуда берутся дети. При этом расплывчатый ответ о том, что «внутри мамы прорастает зернышко», ребенка не удовлетворил. Он тут же задался вопросом, откуда это зернышко берется. И почему-то предположил, что в маму его помещает доктор.
Забавным видео с участием малыша и фрагментами диалога Ксения Собчак поделилась в соцсетях.
Фото и видео: @xenia_sobchak/Instagram
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