4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милана Тюльпанова сделала эффектную маску для губ: «Сейчас все пишут о коридоре лунных затмений с 5 июня и рекомендуют отложить принятие важных решений на потом. Вместо этого лучше уделить время себе, поймать волну спокойствия и не переживать по пустякам, чем я и занимаюсь. Сижу отдыхаю, патчи с экстрактом красной рябины и гиалуроновой кислотой питают губы, а на вечер запланирован красивый ужин и горячая ванна после».

«Меня "угостил" маской симпатичный мужчина))) Раньше конфетами дам угощали, кофе, жевачками... теперь масками — о времена, о нравы! Зато новый цве — неожиданный и яркий! Как вам? Надо все цвета перепробовать», — поделилпсь Светлана Зейналова.

«Привет, узнали)? Мне кажется, сейчас все люди выглядят одинаково)))», — сделала селфи в маске Ольга Орлова.

Любовь Успенская носит маску со стразами: «Звезда сиять должна всегда. Даже в такой ситуации».

Сменившая стиль Елка остается элегантной даже по время пандемии коронавируса.

«2 детских дня Рождения на Карантине.... да мы это сделали!!!! Получилось! Можно выдыхать», — поделилась Юлия Пересильд.