4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Милана Тюльпанова сделала эффектную маску для губ: «Сейчас все пишут о коридоре лунных затмений с 5 июня и рекомендуют отложить принятие важных решений на потом. Вместо этого лучше уделить время себе, поймать волну спокойствия и не переживать по пустякам, чем я и занимаюсь. Сижу отдыхаю, патчи с экстрактом красной рябины и гиалуроновой кислотой питают губы, а на вечер запланирован красивый ужин и горячая ванна после».
«Меня "угостил" маской симпатичный мужчина))) Раньше конфетами дам угощали, кофе, жевачками... теперь масками — о времена, о нравы! Зато новый цве — неожиданный и яркий! Как вам? Надо все цвета перепробовать», — поделилпсь Светлана Зейналова.
«Привет, узнали)? Мне кажется, сейчас все люди выглядят одинаково)))», — сделала селфи в маске Ольга Орлова.
Любовь Успенская носит маску со стразами: «Звезда сиять должна всегда. Даже в такой ситуации».
Сменившая стиль Елка остается элегантной даже по время пандемии коронавируса.
«2 детских дня Рождения на Карантине.... да мы это сделали!!!! Получилось! Можно выдыхать», — поделилась Юлия Пересильд.
Ани Лорак и Сергей Лазарев воссоединились после строгого карантина. «Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина! Через годы, через расстояния, наша дружба крепка и стабильна! Слава Богу», — написал артист. «Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной», — разместила то же фото у себя в блоге артистка.
Анита Цой приготовила традиционное корейское блюдо «кукси»:
«Ой, сегодня купаюсь в пионах! Ой, такой запах, ну прямо не могу, ну вы меня понимаете, девчонки! А еще они от того, от кого надо.... от того, запах... вообще радует», — похвасталась Ирина Пегова.
Маргарита Симоньян показала, как играют ее дети. Джиган показал нежное фото с дочками: «Ждем лето».
«Ежики пошли. Значит, лето!!!!!!», — поделилась милым видео Елена Валюшкина:
Юлия Ковальчук тоже скучает по теплой погоде: «Говорят мысли материализуются!!! Тогда я еще активнее начинаю думать о купальнике, пальме и шляпке) Предлагаю думать всем вместе — тогда точно быстрее исполнится».
Фото и видео: Instagram
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