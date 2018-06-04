4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова обрадовала поклонников: «У кого воскресенье, а у кого рабочий день был. Сегодня целый день снимали "Между нами девочками 2". Из кадра в кадр. Устала зверски. Успешной рабочей недели нам всем».
Поклонники восхищены прекрасной формой Юлии Савичевой: «Этой девочке на фото есть 14?! Мне кажется с годами Юля только молодеет». Юлия Ковальчук тоже удивляет фигурой: «Мамская мода она такая... странная».
Максим Галкин удивил молодежной прической: «Как-то так. Отдыхаем».
Ксения Собчак и Светлана Бондарчук вместе занимаются красотой.
Екатерина Гордон рассказала об успехах: «Немного из истории... именно я когда — то сказала Оле Казаченко, борись, и привела ее на 1 канал. Мы доказали, что брак не был фиктивным, выиграли вагон дел по клевете... только одно дело по 1 миллиону в добрачных отношениях вели не мы. Сегодня в апелляцию от моей компании, Гордон и сыновья, вошел адвокат Виктор Жуков и мы... победили!!!! Я говорила вам, что доброе побеждает зло! Вот вам, Казаченко и Аманти! От меня лично».
Певица Натали рассказывает о своих каникулах и жалуется на еду: «Прага..., здравствуй! Я не турист..., я не едок...., страна мясоедов, порции огромные..., нашла омлет, он тоже огромный... Буду есть, буду узнавать».
Лариса Гузеева показала, как ее красавица-дочь уплетает пиццу в постели: «Вот оно счастье! А вы себе позволяете? Ну честно? Иногда?»
Алексей Ягудин попытался заняться йогой в кровати: «По не совсем понятным причинам, спинка отказалась прогибаться, упражнение "рыбка" не получилось! А так был близок к @tatiana_navka с ее #рубрикаспортоттатьянанавка».
Анастасия Волочкова поделилась видео с дочкой, попытавшейся выполнить «шпагат» в полете.
Юлия Барановская показала фото с мамой и сестрой. А Мария Погребняк снова рассказала о трудном детстве: «Я всегда стремилась работать! Мне нравится зарабатывать свои деньги! В детстве я сдавала бутылки, расклеивала объявления мыла и убирала какашки за лошадьми, катала в парке детей, честно не всегда отдавала нашему надзирателю все деньги. Поэтому выйдя замуж и посидев дома, я поняла, что мне необходимо развиваться! Сначала было тяжело, люди вместо поддержки начали меня оскорблять и принижать, я даже сломалась! Удалила рекламную страницу своей одежды, потом удалила и свою! Мне нужно было время на осознание всего! Но вскоре я вернулась и поняла, что самое главное это поддержка семьи, как говориться всем не угодишь! Сейчас я не боюсь осуждений! Я сама смеюсь над собой, даже провоцирую людей Главное я живу так, как я хочу. Жизнь одна!»
Фото: instagram