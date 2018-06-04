4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова обрадовала поклонников: «У кого воскресенье, а у кого рабочий день был. Сегодня целый день снимали "Между нами девочками 2". Из кадра в кадр. Устала зверски. Успешной рабочей недели нам всем».

Поклонники восхищены прекрасной формой Юлии Савичевой: «Этой девочке на фото есть 14?! Мне кажется с годами Юля только молодеет». Юлия Ковальчук тоже удивляет фигурой: «Мамская мода она такая... странная».

Максим Галкин удивил молодежной прической: «Как-то так. Отдыхаем».

Ксения Собчак и Светлана Бондарчук вместе занимаются красотой.

Екатерина Гордон рассказала об успехах: «Немного из истории... именно я когда — то сказала Оле Казаченко, борись, и привела ее на 1 канал. Мы доказали, что брак не был фиктивным, выиграли вагон дел по клевете... только одно дело по 1 миллиону в добрачных отношениях вели не мы. Сегодня в апелляцию от моей компании, Гордон и сыновья, вошел адвокат Виктор Жуков и мы... победили!!!! Я говорила вам, что доброе побеждает зло! Вот вам, Казаченко и Аманти! От меня лично».

Певица Натали рассказывает о своих каникулах и жалуется на еду: «Прага..., здравствуй! Я не турист..., я не едок...., страна мясоедов, порции огромные..., нашла омлет, он тоже огромный... Буду есть, буду узнавать».