4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анастасия Решетова показала свой новый клип сыну Ратмиру. Правда, не до конца — фрагмент, где девушка разнесла машину Тимати, Анастасия сыну показывать не стала.
Валерия показала прекрасное фото авторства своего мужа — как рассказала певица, оно было сделано, потому что свет был очень хороший.
Айза Долматова поделилась фотографией с Ленинградского вокзала вместе с детьми и порассуждала о цензуре — «скоро мы будет такими святыми, что начнем светиться».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @valeriya
Клава Кока отправилась отпраздновать начало лета на Мальдивы и поделилась эффектными и жаркими фотографиями.
Екатерина Волкова похвасталась ярким и очень летним образом, снявшись во время прогулки на Патриках.
Даня Милохин испробовал разные образы, но так и не смог определиться, нравится ли ему больше в платье или в костюме. Поэтому он выбрал нечто среднее.
Юлия Меньшова поделилась своим московским летом на фоне Moscow City, а Анастасия Волочкова вспоминает свои каникулы на Мальдивах, куда уже хочет вернуться.
Мария Шумакова наслаждается уютным чаепитием на балконе на Патриарших прудах, а Наталья Подольская — московским солнцем в парке Горького в ярком жакете.
Олег Газманов поделился необычным «встречающим», который ждал его в аэропорту, — огромной куклой бенгальского тигра в полный рост.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой, Клавы Коки, Екатерины Волковой, Айзы Долматовой, Валерии, Дани Милохина, Юлии Меньшовой, Натальи Подольской, Анастасии Волочковой, Марии Шумаковой, Олега Газманова
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