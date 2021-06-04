4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова показала свой новый клип сыну Ратмиру. Правда, не до конца — фрагмент, где девушка разнесла машину Тимати, Анастасия сыну показывать не стала.

Валерия показала прекрасное фото авторства своего мужа — как рассказала певица, оно было сделано, потому что свет был очень хороший.

Айза Долматова поделилась фотографией с Ленинградского вокзала вместе с детьми и порассуждала о цензуре — «скоро мы будет такими святыми, что начнем светиться».