4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова показала, какой праздник устроила сыну: «По прилету Солика ждал сюрприз. Мы с его папой заказали целую шаровую инсталяцию в стиле Майнкрафт. Это его новое увлечение».

Светлана Зейналова показала новое фото дочки: «Девочка и одуванчик. 2019, лето, солнце, июнь».

Надежда Мейхер-Грановская показала архивные фотографии с сыном и мамой: «Сыну в августе 17 лет. Я писала, что мне так сложно его отпустить и физически и психологически, даже не смотря на то, что он самостоятельный, серьезный, вдумчивый парень. И что я работаю над собой. Ведь в отличии от своего сына я была "оторви и выбрось", часто попадала в какие-то яркие истории. И не смотря ни на что, я безмерно благодарна Своей Маме Щирба Галина Анатольевне, что отпустила меня, позволила уже в возрасте 15 лет жить относительно самостоятельной жизнью, и заниматься тем, что я так. Странно любила и до сих пор обожаю — Танцевать. Тогда меня всецело поглотила сцена, профессиональные занятия народными танцами, первая поездка во Францию. И какое огромное, судьбоносное значение эта страна и французский язык сыграли, и до сих пор играют в моей жизни... Низкий поклон моим Родителям, за их мудрость, бесконечную любовь, за возможность жить своей жизнью ( да, сквозь множество перепетий, боли, комплексов...) Но сегодня я смело могу сказать , что лучшее случившееся в нашей жизни, это согласие с Собой. Это, не как люди говорят и думают, а как ты сам чувствуешь. Это, не как кто-то решил, а в резонансе ли Ты с этим решением. В добрый путь всем Нашим Выпускникам!!! Всегда находите в себе силы не обвинять этот мир и людей вокруг».