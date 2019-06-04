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4 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Михалковой

Как звезды провели первый вторник лета — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев удивил подписчиков: «Короткая стрижка ! Голосуем! Да/нет?»

Полина Гагарина похвасталась очень стройной фигурой: «Кто любит бадминтон?»

Мирослава Дума установила личный рекорд: «98.402 steps in 1 day. Anyone jealous?»

Ольга Орлова показала игривое фото с Анной Семенович: «Оденемся лисичками и медсестричками. Дорого. Телефон для связи ☎️112🚨»

Виктория Дайнеко поделилась очаровательным видео: «Мисс Русское Радио», — прокомментировала она.

Иван Телегин показал новое фото с Пелагеей: «Прибыли на отдых с моей любимой женушкой».

Дмитрий Певцов показал новое видео и заранее заступился за жену: «КАК ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, не могу не предупредить: каждый кто напишет гадость про мою жену, будет НЕМЕДЛЕННО мной заблокирован... Как говорила одна печка из сказки, "..Сам спек, сам и кушай". Вы уж извините, но будет так, ибо — надоело...»

Анна Михалкова показала забавное фото в косухе и пожаловалась на хейтеров: «Много постишь в Инстаграм — плохо! Всех от тебя тошнит! Мало постишь в Инстаграм — плохо! Все тебя забывают! Выставляешься красивые фотографии с фотосессии — ну понятно, у них денег и времени девать некуда! Выставляешь селфи без макияжа — с их деньгами могли бы стилиста нанять! Много фоток с детьми — лицемеры, хотят показать что хорошие родители! Мало фоток с детьми — а когда им ими заниматься, все по тусовкам бегают!! Рекламируешь что-то в Инстаграм — ну, от вас я этого не ожидала, отписываюсь!! У вас нет рекламы в Инстаграм — не умеете монетизировать свою популярность! А вконец написанного надо еще обязательно вопрос поставить, чтобы как-будто интерактив с подписчиками».

Дима Билан проводит время с сестрой: «Впервые с сестричкой плывем по каналам Москвы !) не все только ей показывать просторы другого континента, я хоть и на минималках, но дом показываю и места былой славы».

Анфиса Чехова показала, какой праздник устроила сыну: «По прилету Солика ждал сюрприз. Мы с его папой заказали целую шаровую инсталяцию в стиле Майнкрафт. Это его новое увлечение».

Светлана Зейналова показала новое фото дочки: «Девочка и одуванчик. 2019, лето, солнце, июнь».

Надежда Мейхер-Грановская показала архивные фотографии с сыном и мамой: «Сыну в августе 17 лет. Я писала, что мне так сложно его отпустить и физически и психологически, даже не смотря на то, что он самостоятельный, серьезный, вдумчивый парень. И что я работаю над собой. Ведь в отличии от своего сына я была "оторви и выбрось", часто попадала в какие-то яркие истории. И не смотря ни на что, я безмерно благодарна Своей Маме Щирба Галина Анатольевне, что отпустила меня, позволила уже в возрасте 15 лет жить относительно самостоятельной жизнью, и заниматься тем, что я так. Странно любила и до сих пор обожаю — Танцевать. Тогда меня всецело поглотила сцена, профессиональные занятия народными танцами, первая поездка во Францию. И какое огромное, судьбоносное значение эта страна и французский язык сыграли, и до сих пор играют в моей жизни... Низкий поклон моим Родителям, за их мудрость, бесконечную любовь, за возможность жить своей жизнью ( да, сквозь множество перепетий, боли, комплексов...) Но сегодня я смело могу сказать , что лучшее случившееся в нашей жизни, это согласие с Собой. Это, не как люди говорят и думают, а как ты сам чувствуешь. Это, не как кто-то решил, а в резонансе ли Ты с этим решением. В добрый путь всем Нашим Выпускникам!!! Всегда находите в себе силы не обвинять этот мир и людей вокруг».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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