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4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Такшиной

О том, как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Такшина пожаловалась на погоду: «Чего то прям замерзла я. Кто знает надолго ли сие погодное явление в июле?»

Марина Газманова греется в Италии: «Жарко, но в море абсолютное счастье! Вода парное молоко. Море-дом, дом-море. Никаких больше соблазнов. Настоящий отдых на курорте- день сурка. Днем хочется в тёмную норку, смотрим сериал Викинги. Вечером запланировали пикник в потрясающем по природе месте. Знаю, в Москве в шапках! Как бы перемешать жару и прохладу ? Там на верху, взболтни немножко и перемешай».

Елена Летучая — дышит свежим воздухом в горах: «Горный воздух и чабрец. А вы знали что на протяжении веков тимьян (чабрец) считался культовым растением? В Древней Греции он служил жертвой богам – сжигался на алтаре для жертвоприношений. Благовонный дым символизировал принятие подношения и благосклонность богов. В Древнем Египте чабрец использовался для бальзамирования. Длительное время чебрец был символом воинской доблести, мужской силы. Ванны с тимьяном и чай с чебрецом были популярным средством поднять боевой дух перед битвой у римских легионеров и шотландских горцев. В Средние века благородные рыцари носили шарфы с вышитыми листочками чебреца. Интересно, что современные ароматерапевты также считают эфирное масло растения средством для раскрытия скрытых сил у неуверенных в себе людей. До сих пор в Ирландии бытует поверье, что с помощью тимьяна можно увидеть фей. Для этого надо всего лишь промыть глаза росой с кустика чебреца на рассвете после Вальпургиевой ночи. На Руси ароматным дымом тимьяна окуривали домашних животных, рыболовные и охотничьи снасти для удачи в промыслах. Чтобы уберечься от злых духов, чебрец зашивали в ладанки и носили на шее. Веточки чебреца служили традиционным украшением икон в праздник Успения Пресвятой Богородицы».

Юлия Ковальчук похвасталась: «Ура)! У меня есть первое фото за 3 дня отдыха — мамы меня поймут))) Не знаю, как обычно у вас проходят каникулы, а мы привязаны с Амелией самой неразрывающейся ниточкой, и так как впереди разъезды на гастроли, пока придумываю идеи как ее отвлечь и отпустить маму ненадолго)) Делитесь опытом».

Катя Лель делится позитивом: «Любите и цените каждый миг этой жизни».

Мария Миронова наслаждается работой: «Съемочный процесс — удивительная штука.. Жизнь останавливается до завершения проекта. Встреча с собой, когда нет времени посмотреть даже в зеркало».

Максим Галкин стал участником эксперимента:

Бруклин Бекхэм поздравил родителей с 20-летием брака.

Алексей Ягудин поделился милым видео:

Алика Смехова тоскует по сыну: «Никогда еще не расставалась с младшим надолго, он сейчас в американском лагере... вот я и скучаю».

Трогательные фотографии своих детей также показали Сергей Безруков, Сергей Лазарев и Светлана Зейналова. «Мы любим селфи прямо с утра», — написала телеведущая.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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