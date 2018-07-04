4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«От осинки не родятся апельсинки», — написала Наталья Ионова под забавной фотографией супруга и дочки.

«С двумя потрясающими женщинами Натальей Орейро и Натали лицом к лицу, щека к щеке)))», — похвастался Николай Басков.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов затмили всех на свадьбе друзей. Анна Семенович и Ольга Кабо отдыхают у моря.

«Подготовка к фестивалю идет полным ходом», — доложила Лайма Вайкуле.