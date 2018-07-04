4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина поделилась забавными семейными фотографиями с взрослым сыном и мужем. Александр Ревва показал трогательный снимок с дочерьми.
Анастасия Костенко рассказала, как узнала о долгожданной и очень желанной беременности.
Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня ещё несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильнá любовь к своему ребёнку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился. В этот момент мне захотелось, чтобы моя Мама оказалась рядом. Я даже и представить не могу, как сильно Она любит меня и моих сестёр и брата... Мамочка, я тебя очень люблю! @viktoria_ruf ❤️ P.S. Прогуливаясь по центральному району города Ростов-на-Дону(на Театральной площади, около парка имени 1 Мая), можно встретить величественный памятник «Мать и Дитя», который создал советский архитектор Михаил Минкус в 1979 году. Авторскую задумку подкрепляют не менее сильные поэтические строки М. Горького, высеченные на постаменте: «Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!». Фотограф @dashacandy ❤️макияж и волосы @kobzevakatya ❤️ стиль @from_cali_with_love ❤️location @hartwellhotel #pregnant #pragnancy
Энрике Иглесиас показал, как играет в кита:
«От осинки не родятся апельсинки», — написала Наталья Ионова под забавной фотографией супруга и дочки.
«С двумя потрясающими женщинами Натальей Орейро и Натали лицом к лицу, щека к щеке)))», — похвастался Николай Басков.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов затмили всех на свадьбе друзей. Анна Семенович и Ольга Кабо отдыхают у моря.
«Подготовка к фестивалю идет полным ходом», — доложила Лайма Вайкуле.
Инна Маликова рассказала, как собирается в путешествия:
Какое счастье, что я к этому пришла! Раньше, выбираясь из Москвы даже на несколько дней, я набирала с собой кучу вещей... Большая половина из них так и оставалась лежать мертвым грузом в чемодане или висеть на вешалках, так и не дождавшись своего выхода). Сегодня же, Слава Богу, мне нужен абсолютный минимум. Один сарафан, шляпа, шлепки, пару купальников, одни шорты, джинсы и бомбер (обычно в этом и лечу), пару футболок, красивые каблуки, пару сумочек и минимум косметики - один крем универсальный для тела La Mer, один для лица и тушь с блеском. Да, конечно, крем для загара. Сейчас это @biologique_recherche На сборы чемодана трачу от силы 10 минут! Очень удобно и быстро. Всё-таки сильно на меня повлияла та книга, о которой я Вам рассказывала уже раньше - «Искусство жить просто...».
Виктория Дайнеко поделилась сокровенными мыслями:
Дмитрий Певцов напомнил, как нужно ходить в театр:
Согласны?
Фото: instagram