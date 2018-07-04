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4 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Полины Гагариной

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина поделилась забавными семейными фотографиями с взрослым сыном и мужем. Александр Ревва показал трогательный снимок с дочерьми.

Анастасия Костенко рассказала, как узнала о долгожданной и очень желанной беременности.

Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня ещё несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильнá любовь к своему ребёнку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился. В этот момент мне захотелось, чтобы моя Мама оказалась рядом. Я даже и представить не могу, как сильно Она любит меня и моих сестёр и брата... Мамочка, я тебя очень люблю! @viktoria_ruf ❤️ P.S. Прогуливаясь по центральному району города Ростов-на-Дону(на Театральной площади, около парка имени 1 Мая), можно встретить величественный памятник «Мать и Дитя», который создал советский архитектор Михаил Минкус в 1979 году. Авторскую задумку подкрепляют не менее сильные поэтические строки М. Горького, высеченные на постаменте: «Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!». Фотограф @dashacandy ❤️макияж и волосы @kobzevakatya ❤️ стиль @from_cali_with_love ❤️location @hartwellhotel #pregnant #pragnancy

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

Энрике Иглесиас показал, как играет в кита:

🐳😂🐳 Happy 4th of July!

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

«От осинки не родятся апельсинки», — написала Наталья Ионова под забавной фотографией супруга и дочки.

«С двумя потрясающими женщинами Натальей Орейро и Натали лицом к лицу, щека к щеке)))», — похвастался Николай Басков.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов затмили всех на свадьбе друзей. Анна Семенович и Ольга Кабо отдыхают у моря.

«Подготовка к фестивалю идет полным ходом», — доложила Лайма Вайкуле.

Инна Маликова рассказала, как собирается в путешествия:

Виктория Дайнеко поделилась сокровенными мыслями:

Дмитрий Певцов напомнил, как нужно ходить в театр:

Согласны?

Фото: instagram

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