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4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Пелагеи

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

В минувший понедельник с утра Диана Арбенина показала трогательное видео с детьми: «Доброе утро страна! нам 9 лет!»

Молодая мама Мария Порошина поделилась радостью: «Наконец потеплело и мы с малышом начали гулять».

Яна Поплавская показала уютное фото. «Странно, но у меня зимний холод всегда ассоциируется с теплом! Горячий чай с малиной или медом, теплые носки и варежки, это из детства и ощущение защищенности, покоя. Пусть в ваших домах будет так», — написала она.

Алена Хмельницкая встретилась с подругами: «Мы к сожалению редко видимся, но я точно знаю, что мы родные души, и мы так радуемся, когда удается спокойно посидеть, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, потрогать в конце концов!!!»

Анфиса Чехова похвасталась фото с брутальным красавцем со съемок ролика на ее стих: «Лукас профессиональный фитнес фото модель, но с ролью справился не хуже любого актера!»

Елена Летучая ответила на критику фотографией идеальной фигуры: «Даже если Вам немного за 30. Танцуйте как никогда. Всем хэйтерам пламенный привет с Галапагосов».

Пелагея похвасталась удачным профессиональным макияжем и укладкой: «В предвкушении очередного выступления с Легендарным Львом Лещенко на юбилейном концерте».

Валерия рассказала о необычном походе на тренировку: «Владивосток. После бессонной ночи в самолёте отыграли концерт, но разница часовых поясов делает свое дело - лечь сразу спать не получается ни за что, в Москве то день. Значит, надо провести время с пользой - пошли на тренировку. Йося теперь с энтузиазмом меня поддерживает. Со стороны, правда, ночью тренирующиеся люди выглядят, наверное, странно, но нам все равно».

Татьяна Навка совершенствует свои навыки: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать утром в понедельник».

Сальма Хайек не стесняется стареть: «Я горжусь моими седыми волосами».

Вечно молодой Максим Галкин катается на санках с сыном: «Домашняя гоночная трасса БобШнель! Уже вечером я с концертом в Туле».

Юлия Савичева поделилась планами на воспитание дочери:

Это я в одном из проектов Кати Рождественской @katyarozhdest. Я реально стояла на пуантах, только буквально 4 секунды😂 Мы напихали ватных дисков в туфли, чтобы было помягче как-то, но в целом не помогло😜 Это оооочень больно! С меня семь потов сошло, чтобы красиво устоять😅 Поэтому я так восхищаюсь балеринами! Столько труда и боли вложено в грациозные и отработанные па! Спасибо Кате, что воплотила мечту шестилетней девочки, побыть балериной, пусть даже на такой короткий промежуток времени😌 Свою дочь я точно не буду склонять к балету. И не важно, что она уже сейчас в свои полтора года ходит на пальчиках и любит кружиться. Только если она сама захочет. Не буду воплощать в ребенке свои несостоявшиеся мечты. Я считаю, что это большая ошибка, когда родители думают, что ребенок должен жить по их сценарию. Мы будем только поддерживать интересы нашей дочери, рассказывать и показывать, какие профессии бывают, чем они сложны, а там она сама поймет и выберет, что ей ближе. Для меня будет катастрофой, если Аня скажет, что закончит тот или иной университет, только чтобы родители были довольны. Столько времени уходит впустую, когда в жизни происходит так. Если любишь, отпусти и разделяй то, что выбрал твой ребенок. #юлиясавичева #катярождественская #детскиемечты

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Алексей Панин получил американскую визу и в связи с этим написал: «One way ticket 🙋‍♂️🚕✈️🚂🇺🇸 Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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