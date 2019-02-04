4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Молодая мама Мария Порошина поделилась радостью: «Наконец потеплело и мы с малышом начали гулять».

Яна Поплавская показала уютное фото. «Странно, но у меня зимний холод всегда ассоциируется с теплом! Горячий чай с малиной или медом, теплые носки и варежки, это из детства и ощущение защищенности, покоя. Пусть в ваших домах будет так», — написала она.

Алена Хмельницкая встретилась с подругами: «Мы к сожалению редко видимся, но я точно знаю, что мы родные души, и мы так радуемся, когда удается спокойно посидеть, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, потрогать в конце концов!!!»

Анфиса Чехова похвасталась фото с брутальным красавцем со съемок ролика на ее стих: «Лукас профессиональный фитнес фото модель, но с ролью справился не хуже любого актера!»