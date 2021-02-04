4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Нюша наслаждается отдыхом на Мальдивах и отмечает свое умение всегда и во всем видеть красоту. Бывшая возлюбленная Алена Шишкова с ней согласна — она считает, что именно это место может сделать ее красивой.
Ксения Бородина тоже делится фотографиями с отдыха, на этот раз в Дубае.
Юлия Савичева рассуждает о половом воспитании и делится архивной фотографией с дочкой. Кристина Асмус вместе с дочерью Настей отправились на зимнюю прогулку — поклонники оценили ее стильный леопардовый пуховик. А Диана Арбенина показала уже взрослых сыновей-двойняшек, которые произвели впечатление на подписчиков.
Оксана Самойлова показала нежную фотографию со своей дочерью Майей:
«Три года это когда ты из нежнейшего добрейшего аленького цветочка превращаешься в маленького монстрика и не доволен всем миром который обожаешь ,когда можешь заплакать от того что мороженное холодное,а ты хотел горячее ,когда зимой ты хочешь гулять только в купальнике,а летом исключительно в шубе,когда мясо ты хотел из рыбы, а рыбу из фруктов,когда солнце слишком солнечное ,вода слишком мокрая,соль слишком соленая и всё такое)», рассказывает Оксана.
Видео с дочерью показала и Кристина Орбакайте — поклонники сразу отметили, что Клавдия — копия маленькой Орбакайте.
Мария Погребняк поделилась домашним кадром в уютном розовом кардигане. Теплый домашний вечер выдался и у Ольги Бузовой, которая провела его у камина с подругой.
Ольга Кабо отправилась на гастроли и поделилась селфи с прогулки по Волгограду — актриса примет участие в спектакле «Мастер и Маргарита».
Ольга Орлова умилила поклонников очаровательной архивной фото, где певица совсем еще маленькая и учится общаться с животными.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Кристины Асмус, Кристины Орбакайте, Ольги Кабо, Алены Шишковой, Нюши, Юлии Савичевой, Ксении Бородиной, Марии Погребняк
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