4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нюша наслаждается отдыхом на Мальдивах и отмечает свое умение всегда и во всем видеть красоту. Бывшая возлюбленная Алена Шишкова с ней согласна — она считает, что именно это место может сделать ее красивой.

Ксения Бородина тоже делится фотографиями с отдыха, на этот раз в Дубае.

Юлия Савичева рассуждает о половом воспитании и делится архивной фотографией с дочкой. Кристина Асмус вместе с дочерью Настей отправились на зимнюю прогулку — поклонники оценили ее стильный леопардовый пуховик. А Диана Арбенина показала уже взрослых сыновей-двойняшек, которые произвели впечатление на подписчиков.

Оксана Самойлова показала нежную фотографию со своей дочерью Майей:

«Три года это когда ты из нежнейшего добрейшего аленького цветочка превращаешься в маленького монстрика и не доволен всем миром который обожаешь ,когда можешь заплакать от того что мороженное холодное,а ты хотел горячее ,когда зимой ты хочешь гулять только в купальнике,а летом исключительно в шубе,когда мясо ты хотел из рыбы, а рыбу из фруктов,когда солнце слишком солнечное ,вода слишком мокрая,соль слишком соленая и всё такое)», рассказывает Оксана.

Видео с дочерью показала и Кристина Орбакайте — поклонники сразу отметили, что Клавдия — копия маленькой Орбакайте.