4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков, Денис Клявер и Анна Седокова показали подросших сыновей.

Екатерина Волкова сфотографировалась с коллегами по сериалу «Воронины»: «2 часа ночи - полет нормальный. Всем, кто не спит, приветики, полуночники! Сколько бы ни было времени на часах, мы работаем в удовольствие для вас, наши любимые зрители. Спасибо всем за советы для согрева. Работают они средне, честно скажу. Мы околели просто пипец как. Но мы так редко в последнее время встречаемся на съемочной площадке вместе, что нам плевать - плюс или минус на улице. Нам хорошо».

Певица Слава поделилась уютной фотографией: «Вот мы и в Таллине!!! Настроение предпраздничное!!! Скоро споем!!!!»

Анна Семенович соглешила с пиццей: «Ну как же в Италии без пиццы? Только не пишите мне, что я должна следить за фигурой и т. д. Я слежу... вот прям сейчас съем этот кусочек и начну следить. #римскиеканикулы»

Виктория Лопырева рассказала об особенном дне: «В этот день 4 декабря отмечают православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введение в Храм Пресвятой Девы Марии). Пусть этот Декабрь у каждого из вас будет особенным».

Яна Поплавская показала фото с еще больше похудевшей Татьяной Устиновой: «Программа "Мой Герой" с Татьяной Устиновой. Хотела очень посмотреть, как получилось наше интервью-встреча, но уже была в самолете, пункт назначения Женева, ООН. Конечно посмотрю потом! Скажу так, я была совершенно честна с вами, моими зрителями».

Максим Фадеев поделился трогательным видео: