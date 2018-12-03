4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Высоцкая показала идиллию с Андреем Кончаловским в Мюнхене: «Закажи мне #кофе, #булку и #дождь».
Наталья Водянова сфотографировалась с бабушкой в Париже.
Елизавета Боярская поздравила мужа:
Премия «Звезда театрала». Лучшая мужская роль - Максим Матвеев @maxim_matveev_ за исполнение Эдварда Кинастона в одноимённом спектакле Театра Олега Табакова «Кинастон», в постановке Евгения Писарева @episarev !!! Ура!!!!!!!!!!!!! Конечно- ЛУЧШИЙ..... САМЫЙ ЛУЧШИЙ и ЛЮБИМЫЙ!!! Гордимся, любим и поздравляем всей семьей!!! ❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🎭🎭🎭 #максимматвеев #лучшаямужскаяроль #кинастон #табакерка #любимыйймуж
Владимир Пресняков, Денис Клявер и Анна Седокова показали подросших сыновей.
Екатерина Волкова сфотографировалась с коллегами по сериалу «Воронины»: «2 часа ночи - полет нормальный. Всем, кто не спит, приветики, полуночники! Сколько бы ни было времени на часах, мы работаем в удовольствие для вас, наши любимые зрители. Спасибо всем за советы для согрева. Работают они средне, честно скажу. Мы околели просто пипец как. Но мы так редко в последнее время встречаемся на съемочной площадке вместе, что нам плевать - плюс или минус на улице. Нам хорошо».
Певица Слава поделилась уютной фотографией: «Вот мы и в Таллине!!! Настроение предпраздничное!!! Скоро споем!!!!»
Анна Семенович соглешила с пиццей: «Ну как же в Италии без пиццы? Только не пишите мне, что я должна следить за фигурой и т. д. Я слежу... вот прям сейчас съем этот кусочек и начну следить. #римскиеканикулы»
Виктория Лопырева рассказала об особенном дне: «В этот день 4 декабря отмечают православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введение в Храм Пресвятой Девы Марии). Пусть этот Декабрь у каждого из вас будет особенным».
Яна Поплавская показала фото с еще больше похудевшей Татьяной Устиновой: «Программа "Мой Герой" с Татьяной Устиновой. Хотела очень посмотреть, как получилось наше интервью-встреча, но уже была в самолете, пункт назначения Женева, ООН. Конечно посмотрю потом! Скажу так, я была совершенно честна с вами, моими зрителями».
Максим Фадеев поделился трогательным видео:
Евгений Петросян показал, каким он был в молодости:
Лето 1964-го года! Леонид Гайдай готовился к съемке фильма «Операция «Ы». Пробы шли полным ходом. Одним из претендентов на роль Шурика был я. Надо сказать, что я прошёл фото-пробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, но после того, как я понял, что Шурик - лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не моё, я хочу быть комедийным артистом. Гайдай настаивал: «А ты найди в лирическом герое трогательные, комедийные моменты». Я проронил: «Здесь бы был хорош Демьяненко». Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным. Правильно сказала Наташа Селезнёва в одной из моих передач: «Мы же не знали, куда пришли, не думали, что здесь снимают знаковый фильм!». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #ретрофото #фотоархив #шурик #гайдай #операцияЫ
Влад Топалов рассказал, как выбирал кольцо для Регины Тодоренко и поделился нежной фотографией: «Разве может быть что-то сложнее, чем выбрать кольцо, чтобы сделать предложение любимой женщине??? (Мужчины меня поймут) оказывается, есть!!! Это выбрать потом обручальные. Казалось бы, что уже там сложного?! А не всё так просто! Это целый процесс! Для женщины...... нам мужчинам проще. Все понятно и доступно. А вот женщины очень тщательно подходят к этому вопросу. Мы обошли много магазинов и брендов, которые всем нам первыми приходят на ум, когда речь заходит об обручальных кольцах. Но когда ты хочешь что-то особенное, индивидуальное, нужно искать тех, кто сможет это воплотить в жизнь».
Алана Мамаева не стала скрывать эмоции:
Расставшийся с Ольгой Бузовой из-за изнишней публичности Дмитрий Тарасов соскучился по онлайн-общению: «Ребят, пока еду на тренировку вот что пришло в голову. Недавно в одном из своих видео я говорил, что давно с вами не общался.. Может пришло время выйти из тени. Когда у тебя работа, личная жизнь, рождение ребёнка, много дел, совсем не хватает сил активно поддерживать связь через соц.сети. Понял, что пора меняться! Теперь я чаще буду на связи. Дочь растет, любимая рядом, работа работается, друзья со мной. Понял что хочу активно с вами общаться. Хотел спросить, что вам было бы интересно? О чем бы хотели, чтобы я вам больше рассказывал/показывал? Я прочитаю каждый комментарий!»
Фото и видео: instagram
Текст: Роза Ветрова