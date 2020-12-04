4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова вернулась из череды поездок в Москву и ответила недоброжелателям. «Ну что, покинула я прекрасный розарий и уже приземлилась в Москве. Ближайшие пару недель не буду раздражать вас своими путешествиями. Но потом не обещаю.

И все, кто мне пишут "где она так упахивается, что постоянно отдыхает?", подумайте о том, что я, возможно, не отдыхаю... Я так живу. Я сделала все, чтобы так жить. И по-другому жить не буду.

Я упахивалась с 19 лет, пробивалась и завоевывала свое место под солнцем. Я много работала для того, чтобы сейчас много отдыхать. Никто мне не помогал, никто не содержал, и деньги на меня с неба не падали. Я не воровала, не обирала и никогда не шла по головам. Все сама, сама... Своими способностями и усилиями.

И прежде чем считать мои "мани на кармане", подумайте, что, возможно, пока вы считаете чужие миллионы — вы упускаете возможность заработать свои», — сказала, как отрезала телеведущая.