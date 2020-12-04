4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/
Наталья Ионова (Глюкоза) опубликовала фото со своим шикарным белом псом. «Вы знали, что MOU переводится с французского как "мягкий"? Не просто так у Муфтика такое имя Постоянно хочется его обнимать!», — написала она в блоге.
Агата Муцениеце подеилась с поклонниками радостями отдыха на Мальдивах. Она рассказала, что дети попросили все время привозить их туда, и сама она радуется, как ребенок.
Анфиса Чехова вернулась из череды поездок в Москву и ответила недоброжелателям. «Ну что, покинула я прекрасный розарий и уже приземлилась в Москве. Ближайшие пару недель не буду раздражать вас своими путешествиями. Но потом не обещаю.
И все, кто мне пишут "где она так упахивается, что постоянно отдыхает?", подумайте о том, что я, возможно, не отдыхаю... Я так живу. Я сделала все, чтобы так жить. И по-другому жить не буду.
Я упахивалась с 19 лет, пробивалась и завоевывала свое место под солнцем. Я много работала для того, чтобы сейчас много отдыхать. Никто мне не помогал, никто не содержал, и деньги на меня с неба не падали. Я не воровала, не обирала и никогда не шла по головам. Все сама, сама... Своими способностями и усилиями.
И прежде чем считать мои "мани на кармане", подумайте, что, возможно, пока вы считаете чужие миллионы — вы упускаете возможность заработать свои», — сказала, как отрезала телеведущая.
Николай Басков показала милое видео со своей кошкой Шанель, а Алена Водонаева рассказала, как ее огромный мейн-кун мешает ей учиться на удаленке, потому что все время лезет ей на руки.
Ирина Круг похвасталась своим красавцем-сыном Александром, а Кети Топурия показала, как украсила дом к Новому году.
В отношениях Джигана и Оксаны Самойловой окончательно все наладилось. Денис Устименко-Вайнштей на фото с прогулки с маленьким сыном Давидом продемонстрировал подписчикам семейную идиллию.
Влад Топалов опубликовал в Instagram фото с сыном Мишей и рассказал, что ближайшие дни проведет с семьей, так как ему сделали операцию на ноге после участия в «Ледниковом периоде».
Анастасия Волочкова, на днях вернувшаяся с Мальдив, показала подписчикам, как готовит для себя ледяную купель, прорубая лед на воде.
Нюша стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», в своем блоге она показала, в каком наряде пришла на съемки.
Ирина Пегова насладилась вечером в Большом театре, а Дарья Повереннова отметила день объятий с любимым мужчиной Андреем Шароновым.
Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой, Ирины Пеговой, Нюши, Анастасии Волочковой, Влада Топалова, Джигана, Кети Топурии, Ирины Круг, Николая Баскова, Алены Водонаевой, Анфисы Чеховой, Агаты Муцениеце, Натальи Ионовой
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