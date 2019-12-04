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4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Instagram Миллы Йовович

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Милла Йовович, которая скоро станет матерью третий раз, поделилась с подписчиками снимком, на котором виден ее уже очень большой живот.

Гуф показал интригующее фото с намеком на новую девушку: «Доброе утро».

Анастасия Макеева похвасталась роскошным купальником во время поездки в ОАЭ.

Ольга Орлова гордится фигурой: «Розовая пантера желает вам хорошего дня))) P. S. Долго не могла определиться между розовой пантерой и розовым фламинго, решать вам».

Ирина Пегова — результатами: «Если вы видите меня позирующую Возле этой кружевной стены, то я В клубе. Спокойная, как удав, потому, как “выложилась”».

Светлана Лобода с шиком анонсировала концерт: «Воронеж!!!!! Мы на месте !!! Сегодня будут танцы».

Виктория Боня сфотографировалась с дочкой: «Самое большое счастье жизни. Как же быстро растут дети. Уже маме по плечу! Каждый раз дочка подходит ко мне и мерит наши ножки, говорит, скоро у меня будет нога твоего размера. Так хочется, чтобы они подольше были маленькими. Носить их на руках, мыть и укладывать спать, такое счастье».

Ксения Бородина показала трогательное домашнее видео: «Мисс гибкость и грация решила разучить новогодний танец. В чем старшая сестра ей безотказно помогала. Ну, а Бертик не потерялся и тоже показал пару движений, которые по его мнению могут украсить танец».

Анфиса Чехова получила удачные кадры за зефирку: «На днях сын говорит мне: "Мама, ты будешь рада. У нас в школе появились курсы фото и видео съемки. И я на них буду ходить!" О, да, радости моей не было предела. Ведь так удобно, когда у тебя под рукой маленький фотограф, который работает за еду».

«С днем рождения, любимый папочка! Просто хочу, чтобы ты всегда был здоровым и счастливым. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь», — обратилась к отцу Микелла Абрамова.

Ирина Дубцова почтила память отца: «Ты мне снишься который год. В этот день как всегда метет. Снится, что ты вот-вот войдешь. С моей памяти снег стряхнешь. Все расставится по местам. Жить бы тридцать еще... до ста. Но заснеженных восемь лет. Так и нет тебя. Так и нет... Дубцов Виктор Викторович. 04.12.1950-04.12.2011».

Фото и видео: instagram

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