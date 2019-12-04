4 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милла Йовович, которая скоро станет матерью третий раз, поделилась с подписчиками снимком, на котором виден ее уже очень большой живот.

Гуф показал интригующее фото с намеком на новую девушку: «Доброе утро».

Анастасия Макеева похвасталась роскошным купальником во время поездки в ОАЭ.

Ольга Орлова гордится фигурой: «Розовая пантера желает вам хорошего дня))) P. S. Долго не могла определиться между розовой пантерой и розовым фламинго, решать вам».

Ирина Пегова — результатами: «Если вы видите меня позирующую Возле этой кружевной стены, то я В клубе. Спокойная, как удав, потому, как “выложилась”».

Светлана Лобода с шиком анонсировала концерт: «Воронеж!!!!! Мы на месте !!! Сегодня будут танцы».

Виктория Боня сфотографировалась с дочкой: «Самое большое счастье жизни. Как же быстро растут дети. Уже маме по плечу! Каждый раз дочка подходит ко мне и мерит наши ножки, говорит, скоро у меня будет нога твоего размера. Так хочется, чтобы они подольше были маленькими. Носить их на руках, мыть и укладывать спать, такое счастье».

Ксения Бородина показала трогательное домашнее видео: «Мисс гибкость и грация решила разучить новогодний танец. В чем старшая сестра ей безотказно помогала. Ну, а Бертик не потерялся и тоже показал пару движений, которые по его мнению могут украсить танец».