4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Жасмин продемонстрировала яркий летний образ в розовом цвете – акцентом стали необычной формы босоножки.
Ксения Собчак запостила эффектное селфи с отдыха в шляпе и ожерельях и порассуждала о целесообразности локдаунов в странах.
Анна Заворотнюк, которая недавно вышла с карантина, рассказала, как она перенесла коронавирус и посоветовала беречь себя.
Екатерина Волкова опубликовала селфи с коллегами – женским кастом сериала «Воронины»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kativarnava
Максим Галкин опубликовал забавное видео – Алла Пугачева облюбовала новую машину – советский «Запорожец».
Агата Муцениеце опубликовала эффектные селфи в ярком костюме желтого оттенка.
Лукерья Ильяшенко продемонстрировала нового знакомого – сову Амадея, который зарабатывает 14 тысяч в час.
Светлана Бондарчук поделилась кадром из любимым из нового путешествия – на этот раз звезда проводит время в Барселоне.
Татьяна Навка на отдыхе в Греции решила уточнить у поклонников, греческий у нее профиль или нет. К единому мнению подписчики не пришли, но все решили, что звезда красивая в любом случае.
Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин отлично проводит время с семьей на курорте в Геленджике.
Катя Варнава тоже делится честным селфи без макияжа с пляжа, где загорает под солнцем.
Фото: Instagram Татьяны Навки, Агаты Муцениеце, Станислава Ярушина, Кати Варнавы, Светланы Бондарчук, Максима Галкина, Жасмин, Ксении Собчак, Анны Заворотнюк, Екатерины Волковой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!