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4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жасмин продемонстрировала яркий летний образ в розовом цвете – акцентом стали необычной формы босоножки.

Ксения Собчак запостила эффектное селфи с отдыха в шляпе и ожерельях и порассуждала о целесообразности локдаунов в странах.

Анна Заворотнюк, которая недавно вышла с карантина, рассказала, как она перенесла коронавирус и посоветовала беречь себя.

Екатерина Волкова опубликовала селфи с коллегами – женским кастом сериала «Воронины»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Варнава

Фото: @kativarnava

Максим Галкин опубликовал забавное видео – Алла Пугачева облюбовала новую машину – советский «Запорожец».

Агата Муцениеце опубликовала эффектные селфи в ярком костюме желтого оттенка.

Лукерья Ильяшенко продемонстрировала нового знакомого – сову Амадея, который зарабатывает 14 тысяч в час.

Светлана Бондарчук поделилась кадром из любимым из нового путешествия – на этот раз звезда проводит время в Барселоне.

Татьяна Навка на отдыхе в Греции решила уточнить у поклонников, греческий у нее профиль или нет. К единому мнению подписчики не пришли, но все решили, что звезда красивая в любом случае.

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин отлично проводит время с семьей на курорте в Геленджике.

Катя Варнава тоже делится честным селфи без макияжа с пляжа, где загорает под солнцем.

Фото: Instagram Татьяны Навки, Агаты Муцениеце, Станислава Ярушина, Кати Варнавы, Светланы Бондарчук, Максима Галкина, Жасмин, Ксении Собчак, Анны Заворотнюк, Екатерины Волковой

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