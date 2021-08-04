4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Бондарчук поделилась кадром из любимым из нового путешествия – на этот раз звезда проводит время в Барселоне.

Татьяна Навка на отдыхе в Греции решила уточнить у поклонников, греческий у нее профиль или нет. К единому мнению подписчики не пришли, но все решили, что звезда красивая в любом случае.

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин отлично проводит время с семьей на курорте в Геленджике.

Катя Варнава тоже делится честным селфи без макияжа с пляжа, где загорает под солнцем.