4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева заплела косы: «Как вам мой новый образ? Все, теперь буду только так выглядеть».

Певица Слава примерила джинсы-клеш.

Лиза Арзамасова показала фото с рулькой, а Надежда Оболенцева — с бургером: «Не могу сказать, что я не ем салаты или рыбу, но выкладывать их как то грустно, а вот чизбургер в закусочной на пляже для серферов рядом с кладбищем - пожалуйста».

Подруга Надежды, Светлана Бондарчук, опубликовала видео: «Пока все спят, я спасатель Малибу».