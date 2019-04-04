4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Певица Слава примерила джинсы-клеш.
Лиза Арзамасова показала фото с рулькой, а Надежда Оболенцева — с бургером: «Не могу сказать, что я не ем салаты или рыбу, но выкладывать их как то грустно, а вот чизбургер в закусочной на пляже для серферов рядом с кладбищем - пожалуйста».
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Дарья Повереннова показала миле фото: «Мои дети! Веселые и счастливые!) Люблю вас!»
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Юлия Барановская показала видео с дня рождения дочери: «Янка желание загадала, а дядя Саша спел — точно исполнится».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram