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4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Елены Исинбаевой
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак и Максим Виторган поделились семейными фотографиями. Валентин Юдашкин показал нежный снимок: «Сегодня два года моему любимому внуку».

Елена Исинбаева рассказала о материнстве: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».

Надежда Грановская показала, как занимается танцами: «Маленькая часть нашего занятия... Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя».

Настя Каменских показала «голое» фото.

Похорошевшая Дана Борисова сообщила: «Доброго вечера вам желает пресс-секретарь общероссийской общественной организации "Матери против наркотиков". Поздравьте меня, начинаю свою деятельность в качестве общественного деятеля, вместе с мамами зависимых людей, буду выступать в поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков, а также ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ».

«Ну все, теперь мы в Танцах», — гордится Ксения Бородина.

Анфиса Чехова рассказала: «Я не встречала бОльшего любителя динозавров, чем Солик. Он знает все их названия, клички, эры, размеры, образ жизни и питания... И, конечно, коллекционирует динозавров любых мастей и размеров. Ходящие, со звуком или мультяшные ему не нравятся. Он любит реалистичных и зловещих».

Максим Галкин поделился милым видео: «Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства - Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя».

Милана Кержакова рассказала о боли: «Сегодня,в этом дне - вся моя душа , моя боль , мои воспоминания. Ты навсегда останешься со мной,потому что я твоя половина и эта самая большая моя заслуга и гордость в жизни... »

Ляйсан Утяшева поделилась нежным фото с мужем. Альбина Джанабаева поделилась фотографией с отдыха. Кристина Асмус похвасталась: «Даже техника не верит, что мне на следующей неделе 30 лет».

Фото: instagram

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