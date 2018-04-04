4 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак и Максим Виторган поделились семейными фотографиями. Валентин Юдашкин показал нежный снимок: «Сегодня два года моему любимому внуку».

Елена Исинбаева рассказала о материнстве: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».

Надежда Грановская показала, как занимается танцами: «Маленькая часть нашего занятия... Под чутким руководством Натальи Донец, моего прекрасного и в прямом, и в переносном смысле слова преподавателя».