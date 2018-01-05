О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Никита Пресняков предался ностальгии и вспомнил о «немажорных» друзьях: «Спасибо всей банде, с кем я рос и получал нормальное пацанское воспитание. Первые гитарные аккорды) первые дегустации паленой водки) первые разборки) ночевки в палатках в лесу) и самые захватывающие приключения. Одни из самых незабываемых периодов моей жизни... жалко, что так быстро летит время...».

Юлия Меньшова тоже по-своему вспомнила былое: она с мужем сейчас в Берлине, и супруги захотели повторить знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера — на фоне этого граффити. А Газмановы обошлись без нежности и юмора — они позировали вместе на террасе отеля в Сочи. Марина Газманова так подписала это фото: «В горах у нас с Олегом и детьми разные программы, все по своим интересам: Филипп профессиональный лыжник, Олег большой любитель — лучший в этой подгруппе, Марианна — сноубордист, я — прогульщик по сказочным местам))))».

Ольга Бузова наконец поправилась и сразу же улетела отдыхать в Дубай. Певица опубликовала фото в откровенном бикини и джинсовом комбинезоне.