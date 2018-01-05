4-5 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Никита Пресняков предался ностальгии и вспомнил о «немажорных» друзьях: «Спасибо всей банде, с кем я рос и получал нормальное пацанское воспитание. Первые гитарные аккорды) первые дегустации паленой водки) первые разборки) ночевки в палатках в лесу) и самые захватывающие приключения. Одни из самых незабываемых периодов моей жизни... жалко, что так быстро летит время...».
Юлия Меньшова тоже по-своему вспомнила былое: она с мужем сейчас в Берлине, и супруги захотели повторить знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера — на фоне этого граффити. А Газмановы обошлись без нежности и юмора — они позировали вместе на террасе отеля в Сочи. Марина Газманова так подписала это фото: «В горах у нас с Олегом и детьми разные программы, все по своим интересам: Филипп профессиональный лыжник, Олег большой любитель — лучший в этой подгруппе, Марианна — сноубордист, я — прогульщик по сказочным местам))))».
Ольга Бузова наконец поправилась и сразу же улетела отдыхать в Дубай. Певица опубликовала фото в откровенном бикини и джинсовом комбинезоне.
Юлия Барановская во время отдыха встретила давнего приятеля Андрея Григорьева-Аполлонова и доверила ему читать книжку своим детям. Лена Перминова с супругом Александром Лебедевым и детьми отдыхают в Мексике и делятся потрясающими снимками.
Мария Кожевникова примерила образ женщины-вамп:
Светлана Пермякова показала милое фото дочки и ее двоюродной сестры на катке возле московского ГУМа. У Айзы Анохиной получилось не менее трогательное фото с сыновьями, но на Бали.
Там же сейчас находится Алена Водонаева, которую фотографирует супруг — ведь это их долгожданное свадебное путешествие.
Надежда Мейхер-Грановская опубликовала фото своего страстного танца с партнером по аргентинскому танго. Полина Гагарина сама не танцевала, но посетила Большой театр, где аплодировала премьеру Ивану Васильеву в роли Щелкунчика.
Альбина Джанабаева вырвалась к морю на пару дней, чему очень рада:
Какое счастье-оказаться (даже) на пару дней у моря🌊
Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)
Анна Хилькевич и Виктория Лопырева фотографировались в одиночестве — одна в Дубае, другая в Таиланде — но позы у них получились очень похожими. Забавное совпадение!
Фото: Instagram