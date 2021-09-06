4-5 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Алферова поделилась снимком с отдыха и показала прекрасную фигуру. «Я не на море, но море в душе! Чувство свободы, полёта, силы, гармонии, безграничности, стихийности, нежности, непредсказуемости! Они живут во мне!» — подписала снимок 47-летняя актриса.

Марина Зудина опубликовала селфи в дерзком образе. Артистка надела кожаную куртку и зачесала назад волосы.

Юлия Высоцкая делится кадром со съемок своей кулинарной программы «Едим дома».

Король российской эстрады Филипп Киркоров прощается с Турцией, куда прилетал на гастроли трогательным видео, и рассказывает, что из-за пандемии проще всего устроить концерт именно заграницей. «Время и ситуация диктуют свои правила. Так сложилось, что зрителей проще собрать зарубежом. Без ограничений», — написал артист.