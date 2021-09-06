4-5 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenialferova/Instagram
Ксения Алферова поделилась снимком с отдыха и показала прекрасную фигуру. «Я не на море, но море в душе! Чувство свободы, полёта, силы, гармонии, безграничности, стихийности, нежности, непредсказуемости! Они живут во мне!» — подписала снимок 47-летняя актриса.
Марина Зудина опубликовала селфи в дерзком образе. Артистка надела кожаную куртку и зачесала назад волосы.
Юлия Высоцкая делится кадром со съемок своей кулинарной программы «Едим дома».
Король российской эстрады Филипп Киркоров прощается с Турцией, куда прилетал на гастроли трогательным видео, и рассказывает, что из-за пандемии проще всего устроить концерт именно заграницей. «Время и ситуация диктуют свои правила. Так сложилось, что зрителей проще собрать зарубежом. Без ограничений», — написал артист.
Тимати отдыхает на греческом острове Миконос в компании новой возлюбленной, украинской модели Александры Дони.
Ведущий и певец Тимур Родригез в компании Регины Тодоренко улетел на съемки программы «Орел и Решка». Бывшая звезда Comedy Club решил пошутить над коллегой и позирует на фоне туалетной бумаги Regina.
Сергей Безруков с детьми посетил постановку спектакля «Хроники Нарнии» в Губернском театре.
Жанна Бадоева со съемочной группой программы «Жизнь других» объявила об окончании съемок 6-го сезона. Совсем скоро мы сможем насладиться новыми выпусками любимого тревел-шоу.
Крис Дженнер с бойфрендом Кори провели незабываемый отпуск в Портофино. Бизнесвумен и многодетная мать прилетала в Италию на показ Dolce&Gabbana и позировала для подписчиков в обтягивающем платье с цветочным принтом.
Юлианна Караулова прилетела на отдых в Армению, где успела посмотреть все красоты горной страны и попробовать местную кухню.
Павел Прилучный все свободное время старается проводить с детьми от бывшей супруги Агаты Муцениеце. Веселая компания провела субботний вечер в кинотеатре.
Светлана Бондарчук примеряет образы на осень. Несколько ярких пальто от бренда Lesyanebo займут важное место в гардеробе звезды.
Клава Кока удивила подписчиков новым образом. Певица перекрасилась в ярко-розовый цвет. А помог ей в этом популярный звездный стилист Влад Лисовец.
Певица Слава весело проводит время в компании коллег и желает подписчикам такого же хорошего настроения. «Нет депрессиям! Настроение отличное!!! Все хорошо!!! Все-все гуляем на славу!» — подписала видео артистка.
Дима Билан находится в Марокко на съемках новой версии своего знаменитого клипа «Это была любовь» вместе с певицей Zivert. С момента выхода песни прошло ровно 15 лет.
Фото и видео: Instagram