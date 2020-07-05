4-5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@slutskayaofficial
Лера Кудрявцева показала, как проходил ее полет из Сочи в Москву. Это видео можно посвятить всем, кто за время карантина соскучился по путешествиям.
Ирина Слуцкая поделилась новым фото младшей дочери, а Алексей Ягудин с семьей отправился к маме на дачу. Сергей Безруков отчитался о своих «буднях садовника».
Сергей Лазарев поделился селфи с Ани Лорак, а Альбина Джанабаева рассказала о лучшем подарке, который сделала себе: «Самый лучший подарок, который я сделала себе за последнее время - это велосипед!!! It’s worth it!!! Довольна, почти, как почтальон Печкин🤣 👩🏼✈️, теперь думаю, чего бы ещё пожелать🙈, что то посоветуете?» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Алена Хмельницкая показала, как развлекается на своем двухколесном коне: «Прокатиться вечером на велике -удовольствие , которым я так редко пользовалась 🤷🏻♀️ Ла - ла - ла , ла - ла ла )🎶🎵🎶Уровень мастерства уже позволяет хулиганить ))».
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Прокатиться вечером на велике -удовольствие , которым я так редко пользовалась 🤷🏻♀️ Ла - ла - ла , ла - ла ла )🎶🎵🎶Уровень мастерства уже позволяет хулиганить ))😂✌🏼 #авычемунаучилисьнакарантине #великмойдруг #мойдругвелик #всемвлес #дышать #каквдетстве #всемхоршихвыходных
Диана Арбенина похвасталась своими успехами в освоении большого тенниса: «доброе утро страна! сегодня моя теннисная ракета получила боевое крещение: я порвала первые в своей жизни теннисные струны. говорят это круто. говорят это значит что ты уже чему то научился. наверное. но знаете бывает важен не столько результат сколько кайф от процесса. это мой случай. и не только в теннисе но и в сексе и в музыке и в любви».
Анна Нетребко с мужем и сыном улетела в Бодрум, откуда поделилась яркими фотографиями.
Галина Юдашкина рассказала о суперспособности своих детей: «Когда научились спать в любых ситуациях».
Резо Гигинеишвили показал, как его дети хозяйничают на кухне.
Жасмин призналась подписчикам, что после прилета в Израиль две недели провела с детьми на карантине: «Утро в Тель-Авиве ☀️ Маме, конечно, хотелось, как и вчера, на экскурсию, например, в Иерусалим, но Маргоша и Мирон с утра утянули на детскую площадку и сказали, что сегодня у них выходной, остаемся в городе! 🙃 Многие из вас спрашивают, пришлось ли нам 2 недели провести на карантине после въезда в Израиль - конечно, пришлось, друзья 😌 Но теперь, наконец, можно вздохнуть свободно».
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Утро в Тель-Авиве ☀️ Маме, конечно, хотелось, как и вчера, на экскурсию, например, в Иерусалим, но Маргоша и Мирон с утра утянули на детскую площадку и сказали, что сегодня у них выходной, остаемся в городе! 🙃 Многие из вас спрашивают, пришлось ли нам 2 недели провести на карантине после въезда в Израиль - конечно, пришлось, друзья 😌 Но теперь, наконец, можно вздохнуть свободно 🙃 #Жасмин #Маргаритка #Израиль #Israel #ТельАвив
Анна Семенович делится соблазнительным видео из Сочи, в котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе: «Ох уж эти Сочи ...... Жаришка тут конкретная 🤩 Столько знакомых, все куда-то приглашают , чувствую полежать с книгой у бассейна мне не удастся».
Пятилетняя дочь Лены Темниковой высказалась на актуальную тему скандала с «радужным» мороженым.
Константин Богомолов постигает азы водительского мастерства.
Марина Александрова поделилась честными фото без косметики.
Ольга Кабо прогулялась по Грозному и показала несколько ярких кадров.
Саша Савельева поделилась воспоминаниями о «Фабрике звезд»: «На Фабрику Звезд я попала будучи 17ти летней студенткой четвертого курса Гнесинского Училища. На тот момент я успела попеть в группе «БоссИком» которую мы создали с девочками с фольклорного факультета, в Гр. «Они», и на бек-вокале в легендарном рок-коллективе «Аракс»...
И вот, по радио обьявляют о кастинге в проект #фабриказвезд. И я подумала- вот оно, то, чего я так долго ждала! Помчалась на кастинг после экзамена по муз.литературе. Опоздала, но когда вошла в зал- меня попросили подняться на сцену. Через несколько дней, пройдя этапы конкурсного отбора( на студии, с психологом и еще несколько) я... не пришла на финальный отбор... мое природное чувство ответственности взяло верх и я не понимала как можно становиться настоящей артисткой не закончив музыкальное заведение. Но... один звонок Игоря Матвиенко, со словами «отечественный шоу бизнес без тебя не сможет», решили все. Я отпустила чувство вины и сделала так как на самом деле хотела моя душа. Так я оказалась в Звездном Доме. ( к слову , училище я закончила на следующий год, а потом , в последствии и Академию по специальности Продюсер).
Мне было хорошо в коллективе. Я именно все так себе и представляла- петь в группе безумно интересно, можно раскладывать на голоса, весело делать все вместе и путешествовать, да и песни Игоря одна за другой становились настоящими хитами. Разве не мечта?!Конечно были и споры и ссоры с девочками, но с годами приходила мудрость и утонченное понимание деталей ...Гастрольная жизнь захватывала каждый год с новой силой. Это были невероятно крутые времена...».
Эммануил Виторган порадовал поклонников новым видео с дочкой Этель.
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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