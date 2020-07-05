4-5 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева поделилась воспоминаниями о «Фабрике звезд»: «На Фабрику Звезд я попала будучи 17ти летней студенткой четвертого курса Гнесинского Училища. На тот момент я успела попеть в группе «БоссИком» которую мы создали с девочками с фольклорного факультета, в Гр. «Они», и на бек-вокале в легендарном рок-коллективе «Аракс»...

И вот, по радио обьявляют о кастинге в проект #фабриказвезд. И я подумала- вот оно, то, чего я так долго ждала! Помчалась на кастинг после экзамена по муз.литературе. Опоздала, но когда вошла в зал- меня попросили подняться на сцену. Через несколько дней, пройдя этапы конкурсного отбора( на студии, с психологом и еще несколько) я... не пришла на финальный отбор... мое природное чувство ответственности взяло верх и я не понимала как можно становиться настоящей артисткой не закончив музыкальное заведение. Но... один звонок Игоря Матвиенко, со словами «отечественный шоу бизнес без тебя не сможет», решили все. Я отпустила чувство вины и сделала так как на самом деле хотела моя душа. Так я оказалась в Звездном Доме. ( к слову , училище я закончила на следующий год, а потом , в последствии и Академию по специальности Продюсер).

Мне было хорошо в коллективе. Я именно все так себе и представляла- петь в группе безумно интересно, можно раскладывать на голоса, весело делать все вместе и путешествовать, да и песни Игоря одна за другой становились настоящими хитами. Разве не мечта?!Конечно были и споры и ссоры с девочками, но с годами приходила мудрость и утонченное понимание деталей ...Гастрольная жизнь захватывала каждый год с новой силой. Это были невероятно крутые времена...».