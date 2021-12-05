4-5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Беременная певица Нюша продолжает отдыхать в Дубае. Звезда примерила новый образ в пастельных тонах. Бежевую трикотажную юбку молодая мама дополнила оверсайз-рубашкой коричневого оттенка.
Ксения Собчак и Константин Богомолов радуются осени. Супруги улетели в Нью-Йорк и делятся с подписчиками теплыми кадрами. «Мое непобедимое Солнце», — подписала кадр ведущая.
Лайма Вайкуле поделилась видео с Андреем Данилко. Артист пришел в гости к певице за кулисами очередных съемок. В комментариях к видео Алла Пугачева попросила передать исполнителю хита «Все будет хорошо» привет от всей ее семьи.
Алена Водонаева примерила необычный образ. Ведущая и экс-звезда «Дома-2» выбрала короткое платье в цветочек и с белым воротником, дополнив его колготками и грубыми ботинками.
Старшему сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста Сейнту исполнилось 6 лет. Бизнесвумен поделилась архивным фото своего наследника и призналась ему в безграничной любви.
Максим Галкин удивил подписчиков необычным выбором педикюра. Артист решил отдать дань уважения Уолту Диснею в честь его дня рождения. «Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — подписал снимки Галкин.
Ольга Бузова позирует в образе звезд старого Голливуда. Корсетный топ, изобилие жемчуга и вуаль — Ольга явно задумала очередной интересный проект.
Шаляпин поделился архивным фото из далекого детства, на котором предстал в русском народном костюме. «Нашел фото из далекого детства... Мне тут лет 10, и я уже пою народные песни в волгоградском ансамбле «Вьюнок», — подписал снимок Шаляпин.
Нино Нинидзе показала кадры из новой красивой съемки. Артистка и возлюбленная Максима Виторгана позирует для модного журнала в перчатках и роскошных серьгах.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева в черном тандеме вели гала-концерт «Песня года — 2021». «Вот уже 15 лет мы с Лерой ведем фестиваль «Песня года», которому в этом году исполняется 50 лет. Двойной юбилей», — отметил Лазарев.
Бессменная ведущая «Дома-2» и участница шоу «Ледниковый период» Ксения Бородина проводит воскресный вечер в компании подруг, среди которых Ольга Орлова.
Глафира Тарханова радуется праздничному украшению столицы и с нетерпением ждет любимого праздника Нового года. «Москва уже нарядная! Настроение подаркозакупательное!»
Анна Заворотнюк отдыхает на Мальдивах и делится солнечными кадрами из отпуска. Модель позирует на фоне бирюзовой воды в черной юбке и топе и признается, что сейчас как никогда довольна своей фигурой. «Не верила, что это реально — с моим строением тела добавить себе объема в нужном месте с помощью силовых нагрузок. Всегда была плоским подростком и мечтала о формах. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что я абсолютно довольна собой!»
Ведущая Тина Канделаки показала новый образ. Звезда позирует в оранжевом пальто и кожаных сапогах, отмечая, что в любую погоду и любое время года отдаст предпочтение яркой одежде.
Фото и видео: Instagram