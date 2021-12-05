4-5 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Водонаева примерила необычный образ. Ведущая и экс-звезда «Дома-2» выбрала короткое платье в цветочек и с белым воротником, дополнив его колготками и грубыми ботинками.

Старшему сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста Сейнту исполнилось 6 лет. Бизнесвумен поделилась архивным фото своего наследника и призналась ему в безграничной любви.

Максим Галкин удивил подписчиков необычным выбором педикюра. Артист решил отдать дань уважения Уолту Диснею в честь его дня рождения. «Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — подписал снимки Галкин.