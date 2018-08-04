4-5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь поделилась своими принципами питания.
Вы спрашивали меня про питание. Я готова поделиться. Итак. Что вы знаете про кислотно-щелочной баланс организма? PH, соотношение кислоты и щелочи. Нарушение этого баланса ведет к нарушению работы нашей системы. Усталость, бессонница, набор веса, задержка воды, различные болезни, снижение иммунитета - всё это последствия такого нарушения. Чаще всего это происходит, если наш организм закислен (содержание щелочи тоже может быть повышенным, но это ооочень редкий случай, потому что изначально ее образуется в 20 раз меньше кислоты). Какой план действий? Находим в интернете списки закисляющих продуктов и стараемся есть их как можно меньше, а ощелачивающих продуктов - как можно больше. Подчеркиваю - речь не идет о запрете (хотя некоторые закисляющие продукты лучше исключить). Речь идет о балансе. Двигаемся в сторону ощелачивания, чтобы добиться равновесия. P.S. Отнесемся внимательнее к списку закисляющих продуктов. Кислый не значит "закисляющий". Для примера - лимон ощелачивает. #будьтездоровы #ятакделаю #делюсьтемчтознаю
Екатерина Гордон показала себя без фотошопа: «Постоянное противоречие нутра и тела... нутро подгоняется под тело... тело под нутро... иногда мне хочется крикнуть: да! Смотрите на мои веснушки, шрам на моем животе... на грудь, которая уже не стоит как в 17, на кожу... уже другую... смотрите... будто я, да все женщины должны завоевать право на взросление, старение... на то, чтобы быть не идеальными. Иногда я достигаю этого баланса... иногда гармония наполняет меня. Это часто связано с любовью... она защищает, спасает... а потом снова этот бой за право быть в это время, в этом теле с этим характером и этим пониманием мира... все трудно, ребят. Но со временем этой уверенности во мне, как ни странно все больше. Чувствую лет в 70 я с бокалом вина на Лазурке пошлю к черту дедов и мальчиков, обязательства и работу и скажу себе: Боже, какая я крутая бабка, черт возьми и... я никому больше ничего не должна».
Максим Виторган похвастался вокальным талантом своей жены (а заодно показал ее подтянутую фигуру).
Сати Казанова поделилась откровением о своем детстве: «Ещё малюткой я так хотела помогать #Маме ❤️ , видя, как тяжело она трудится (жизнь в селе была счастливой, но очень суровой)!... В итоге слишком рано повзрослела ...🤷🏻♀️ Тут и минусы, и плюсы. Как и во всем. Такая ответственность сделала меня сильной и самостоятельной, что уже в 17 лет я одна перебралась в Москву (было страшно всей семье, но мы пошли на это) Теперь о минусах 🙈 Слишком много парюсь (все еще) 💨 😤 💨 Вот и повторяю себе мантру «НЕ ПАРЬСЯ» 🧘🏻♀️😂 Кстати, это была любимая фраза Игоря Матвиенко. Он часто ее повторял. А я бесилась и парилась 😂 (Мудрый продюсер был прав, как и всегда!) Теперь я стала постигать великую истину #НЕПАРЬСЯ ☝️ Ни о ком и ни о чем не парься. Ибо #ДОВЕРИЕ- лучшее исцеление от загонов ума. 😍❤️ И будет все так, как мы своим доверием позволим случиться - лучшим образом! 🙏». Игорь Николаев опубликовал забавное видео с дочкой Никой.
Светлана Устинова, Рената Литвинова и Софья Эрнст побывали на «Пикнике «Афиши»» в парке «Коломенское» в Москве, а Любовь Толкалина переплыла реку Каменку.
«Когда я училась в школе у нас был предмет НВП (начальная военная подготовка)-это был мой любимый предмет и в нем я была лучшая☝️однажды в тире мне даже наблюдающий из военкомата (хороший дядька) посоветовал сбавить обороты (шла война в Афганистане и отбирали снайперов из выпускников школ) 🙈Обороты я сбавила,но иногда люблю пострелять ,а если уж на аттракционах (что для меня просто шутка))) все призы мои🐇 сегодня результат по кучности и попадания в цель неплохой ✌️так что со мной не забалуешь😜», — удивила Алика Смехова.
Сергей Лазарев погулял по Петергофу и устроил для своих подписчиков в Instagram виртуальную экскурсию по этому музею-заповеднику: «Петергоф!! Как же тут красиво!!! Обязательно нужно всем здесь побывать! Сейчас, конечно, пик сезона и очень много людей, но это не мешает насладиться парками, фонтанами, дворцами! Очень красиво! И даже здорово, что так много туристов из разных стран. Хотите еще больше фотографий красоты вокруг? Я сегодня могу быть вашим онлайн-гидом)))».
В Москве прошли девятые «Игры победителей», в которых приняли участие дети, бывшие подопечные благотворительных фондов, которые смогли побороть тяжелые заболевания. Открыла «Игры» актриса Чулпан Хаматова, являющаяся основателем фонда «Подари жизнь». «Моя Чу, ❤️ этот пост тебе. Я счастлива, что я с тобой знакома, что могу тебя обнимать, целовать, слушать, бывать рядом. То, что делаешь Ты и твоя команда бесценно. Дети ... счастливые. Живые. Здесь с нами соревнуются, побеждают, смеются, счастливы! Моя хрупкая Чу ❤️ты делаешь такое Дело, которое не под силу Гигантам, Тяжеловесам... знаю, что говорили тебе уже это, но это надо говорить каждый день и каждый час, чтобы Твои Силы не кончались! Спасибо, что зовёшь! Каждая встреча с фондом приносит столько Сил, столько Веры, столько Оптимизма. Родная, береги себя! И знай, что столько людей, мы гордимся, что с тобой знакомы, что живём с тобой в одно время, что имеем возможность и счастье тоже приносить микроны помощи», — написала Юлия Пересильд, актриса и попечитель фонда «Галчонок», под впечатлением от «Игр». Также мероприятие поддержали Екатерина Стриженова, Кирилл Сафонов, Ксения Раппопорт, Зара, и многие другие звезды.
После истории болезни начинается история побед! #игры победителей -турнир для детей,которые смогли победить тяжелейший недуг - онкологию!!! Ребята возвращаются к обычной жизни- без больничных палат и изматывающих процедур. #подарижизнь @podarizhizn #чулпанхаматова #петяфедоров #женясмирнов #валдиспельш #равшанакуркова #андрейлеонов #михаилшац
Аглая Тарасова опубликовала фото из Нью-Йорка, Юлия Началова наслаждается отдыхом в Юрмале на побережье Балтийского моря, а Анна Семенович провела выходные на даче: «Как же я люблю выходные на даче с семьёй , тут такая приятная суета, то на стол накрыть всем вместе, то потом тянуть жребий , кто моет посуду, а там пора опять и за стол садиться 😂 Вот так и живём, дружно и слажено».
Песню запевай 😂 Приготовила своим диетический рыбный супчик, а то они тут на шашлыках и соленьях такие щёки наели 🤷♀️😂 Всех на диету посадила, правда мама уже чай поставила и сладости готовит, видимо как всегда начнём стройнеть с понедельника 🤣🤤🤦♀️ #дитета #семья #дача #семеновичи #обед #позитивщики❤️❤️❤️
«Вчера были в районе Москва-Сити. С одной стороны смотришь на эти громады и завораживает, а с другой - становится грустно, что природе все меньше и меньше места. Я все-таки больше люблю уютные улочки с небольшими старинными домиками. Больше души в этом что ли...», — написала Юлия Савичева.
Андрей Гайдулян стал современным Евгением Онегиным, а Дмитрий Исхаков помечтал: «Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружён :))) ».
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Фото: instagram