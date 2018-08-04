4-5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Гордон показала себя без фотошопа: «Постоянное противоречие нутра и тела... нутро подгоняется под тело... тело под нутро... иногда мне хочется крикнуть: да! Смотрите на мои веснушки, шрам на моем животе... на грудь, которая уже не стоит как в 17, на кожу... уже другую... смотрите... будто я, да все женщины должны завоевать право на взросление, старение... на то, чтобы быть не идеальными. Иногда я достигаю этого баланса... иногда гармония наполняет меня. Это часто связано с любовью... она защищает, спасает... а потом снова этот бой за право быть в это время, в этом теле с этим характером и этим пониманием мира... все трудно, ребят. Но со временем этой уверенности во мне, как ни странно все больше. Чувствую лет в 70 я с бокалом вина на Лазурке пошлю к черту дедов и мальчиков, обязательства и работу и скажу себе: Боже, какая я крутая бабка, черт возьми и... я никому больше ничего не должна».