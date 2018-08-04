logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

4-5 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 23

Фото из Instagram Максима Виторгана

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Снигирь поделилась своими принципами питания.

Вы спрашивали меня про питание. Я готова поделиться. Итак. Что вы знаете про кислотно-щелочной баланс организма? PH, соотношение кислоты и щелочи. Нарушение этого баланса ведет к нарушению работы нашей системы. Усталость, бессонница, набор веса, задержка воды, различные болезни, снижение иммунитета - всё это последствия такого нарушения. Чаще всего это происходит, если наш организм закислен (содержание щелочи тоже может быть повышенным, но это ооочень редкий случай, потому что изначально ее образуется в 20 раз меньше кислоты). Какой план действий? Находим в интернете списки закисляющих продуктов и стараемся есть их как можно меньше, а ощелачивающих продуктов - как можно больше. Подчеркиваю - речь не идет о запрете (хотя некоторые закисляющие продукты лучше исключить). Речь идет о балансе. Двигаемся в сторону ощелачивания, чтобы добиться равновесия. P.S. Отнесемся внимательнее к списку закисляющих продуктов. Кислый не значит "закисляющий". Для примера - лимон ощелачивает. #будьтездоровы #ятакделаю #делюсьтемчтознаю

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Екатерина Гордон показала себя без фотошопа: «Постоянное противоречие нутра и тела... нутро подгоняется под тело... тело под нутро... иногда мне хочется крикнуть: да! Смотрите на мои веснушки, шрам на моем животе... на грудь, которая уже не стоит как в 17, на кожу... уже другую... смотрите... будто я, да все женщины должны завоевать право на взросление, старение... на то, чтобы быть не идеальными. Иногда я достигаю этого баланса... иногда гармония наполняет меня. Это часто связано с любовью... она защищает, спасает... а потом снова этот бой за право быть в это время, в этом теле с этим характером и этим пониманием мира... все трудно, ребят. Но со временем этой уверенности во мне, как ни странно все больше. Чувствую лет в 70 я с бокалом вина на Лазурке пошлю к черту дедов и мальчиков, обязательства и работу и скажу себе: Боже, какая я крутая бабка, черт возьми и... я никому больше ничего не должна».

Максим Виторган похвастался вокальным талантом своей жены (а заодно показал ее подтянутую фигуру).

8:08 Идёт, поёт, спит...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Сати Казанова поделилась откровением о своем детстве: «Ещё малюткой я так хотела помогать #Маме ❤️ , видя, как тяжело она трудится (жизнь в селе была счастливой, но очень суровой)!... В итоге слишком рано повзрослела ...🤷🏻‍♀️ Тут и минусы, и плюсы. Как и во всем. Такая ответственность сделала меня сильной и самостоятельной, что уже в 17 лет я одна перебралась в Москву (было страшно всей семье, но мы пошли на это) Теперь о минусах 🙈 Слишком много парюсь (все еще) 💨 😤 💨 Вот и повторяю себе мантру «НЕ ПАРЬСЯ» 🧘🏻‍♀️😂 Кстати, это была любимая фраза Игоря Матвиенко. Он часто ее повторял. А я бесилась и парилась 😂 (Мудрый продюсер был прав, как и всегда!) Теперь я стала постигать великую истину #НЕПАРЬСЯ ☝️ Ни о ком и ни о чем не парься. Ибо #ДОВЕРИЕ- лучшее исцеление от загонов ума. 😍❤️ И будет все так, как мы своим доверием позволим случиться - лучшим образом! 🙏». Игорь Николаев опубликовал забавное видео с дочкой Никой.

Светлана Устинова, Рената Литвинова и Софья Эрнст побывали на «Пикнике «Афиши»» в парке «Коломенское» в Москве, а Любовь Толкалина переплыла реку Каменку.

«Когда я училась в школе у нас был предмет НВП (начальная военная подготовка)-это был мой любимый предмет и в нем я была лучшая☝️однажды в тире мне даже наблюдающий из военкомата (хороший дядька) посоветовал сбавить обороты (шла война в Афганистане и отбирали снайперов из выпускников школ) 🙈Обороты я сбавила,но иногда люблю пострелять ,а если уж на аттракционах (что для меня просто шутка))) все призы мои🐇 сегодня результат по кучности и попадания в цель неплохой ✌️так что со мной не забалуешь😜», — удивила Алика Смехова.

Сергей Лазарев погулял по Петергофу и устроил для своих подписчиков в Instagram виртуальную экскурсию по этому музею-заповеднику: «Петергоф!! Как же тут красиво!!! Обязательно нужно всем здесь побывать! Сейчас, конечно, пик сезона и очень много людей, но это не мешает насладиться парками, фонтанами, дворцами! Очень красиво! И даже здорово, что так много туристов из разных стран. Хотите еще больше фотографий красоты вокруг? Я сегодня могу быть вашим онлайн-гидом)))».

В Москве прошли девятые «Игры победителей», в которых приняли участие дети, бывшие подопечные благотворительных фондов, которые смогли побороть тяжелые заболевания. Открыла «Игры» актриса Чулпан Хаматова, являющаяся основателем фонда «Подари жизнь». «Моя Чу, ❤️ этот пост тебе. Я счастлива, что я с тобой знакома, что могу тебя обнимать, целовать, слушать, бывать рядом. То, что делаешь Ты и твоя команда бесценно. Дети ... счастливые. Живые. Здесь с нами соревнуются, побеждают, смеются, счастливы! Моя хрупкая Чу ❤️ты делаешь такое Дело, которое не под силу Гигантам, Тяжеловесам... знаю, что говорили тебе уже это, но это надо говорить каждый день и каждый час, чтобы Твои Силы не кончались! Спасибо, что зовёшь! Каждая встреча с фондом приносит столько Сил, столько Веры, столько Оптимизма. Родная, береги себя! И знай, что столько людей, мы гордимся, что с тобой знакомы, что живём с тобой в одно время, что имеем возможность и счастье тоже приносить микроны помощи», — написала Юлия Пересильд, актриса и попечитель фонда «Галчонок», под впечатлением от «Игр». Также мероприятие поддержали Екатерина Стриженова, Кирилл Сафонов, Ксения Раппопорт, Зара, и многие другие звезды.

Аглая Тарасова опубликовала фото из Нью-Йорка, Юлия Началова наслаждается отдыхом в Юрмале на побережье Балтийского моря, а Анна Семенович провела выходные на даче: «Как же я люблю выходные на даче с семьёй , тут такая приятная суета, то на стол накрыть всем вместе, то потом тянуть жребий , кто моет посуду, а там пора опять и за стол садиться 😂 Вот так и живём, дружно и слажено».

«Вчера были в районе Москва-Сити. С одной стороны смотришь на эти громады и завораживает, а с другой - становится грустно, что природе все меньше и меньше места. Я все-таки больше люблю уютные улочки с небольшими старинными домиками. Больше души в этом что ли...», — написала Юлия Савичева.

Андрей Гайдулян стал современным Евгением Онегиным, а Дмитрий Исхаков помечтал: «Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружён :))) ».

Надежда Оболенцева показала жаркие танцы Резо Гигинеишвили.

@rezofilm ❤️

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva)

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...