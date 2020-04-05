4-5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ксения Собчак показала сценку, разыгранную с супругом, режиссером Константином Богомоловым: «Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду! #оставайсядома #стопкоронавирус»
Любовь Толкалина похвасталась умением жонглировать.
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Вооот! вот чему еще можно научиться на карантине!!! Жонглировать!!!! Это видео было снято в Гокарне год назад. Всем, кому я обещала показать мою ежедневную утреннюю практику сообщаю- я сегодня просыпалась на рассвете в 5.45 на общемировую молитву- медитацию и потом ЗАСНУЛА🙈 Предлагаю встречу в прямом эфире завтра утром в 10.00!!!
Яна Рудковская с мужем и сыном приняла участие в популярном челлендже с переодеванием: «Шёл какой -то там день карантина , мы активно продолжали сидеть дома )) 😎😎😎 #fliptheswitch @plushenkoofficial & @gnomgnomych 🔥🔥🔥 #fliptheswitchchallenge».
Виктория Лопырева поздравила супруга с днем рождения, а Зара – маму: «Сегодня особенный день! День рождения моей Мамы!!! Моя добрая, мудрая, красивая Мамочка, я так тебя люблю! Пусть все беды обходят тебя стороной🙏 Спасибо тебе за всё, что ты делала и делаешь для меня, для нашей семьи! Я так дорожу тобой! Ты всегда верила в меня и не позволяла опускать руки. Прости, если иногда огорчала. Ты для меня пример того, какой должна быть Мама! Крепкого здоровья тебе, родная, побольше радости и счастья! С Днём Рождения, Мамочка! Мы тебя все очень любим!».
Елена Исинбаева показала свою тренировку, ведь самоизоляция – не повод бросать занятия спортом.
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🤳🏻Ну не просто же сидеть в самоизоляции без дела и заплывать жиром... На сегодня тренировочный план выполнен!✅ ⠀ Хвалитесь, что делаете дома вы, мои хорошие:)) Команда @isinbaevasport, и вы тоже:))) ⠀ 🤳Well, to sit in self-isolation without doing anything and grow fat, no.. it is not about us... Today the training plan is completed!✅ ⠀ Brag about what you do at home, my good ones:)) Team @isinbaevasport, and you too:)))
А Роман Костомаров с дочерью устроили танцы.
Елизавета Башарова показала архивное видео с маленьким сыном Марселем.
Сергей Безруков также поделился видео с сыном, слушающим патефон.
Кроме того, актер и певец решил освоить профессию садовника.
Пятилетний сын Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна восхитил Сеть рассуждениями о коронавирусе.
Глафира Тарханова с младшим сыном спела утреннюю песню.
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Доброго утра! Хорошего дня!!! Поднять меня подняли, а разбудить забыли😂 Знакомо?!🙊 Желание пупса - закон! МАМА, Я ПРОСНУЛСЯ!!! Мы уединились, чтобы остальное семейство встало с правильной ноги😂 Детки растут быстро!!! Сейчас такой период - особенной речевой прелести😁 Нежно-ласковый подъём!!! Согласны?! Хотите, мы еще для вас что-нибудь споем?!
Равшана Куркова похвасталась короткой стрижкой –– этот образ актриса примерила для одной из фотосессий.
Старшему сыну Галины Юдашкиной исполнилось четыре года. Семья именитого дизайнера Валентина Юдашкина показала несколько фото и видео с именинником.
Ольга Ушакова рассказала о четвертых родах: «Сегодня Белле уже 4 недели, юхууу 🥳 Люблю рожать по субботам 😄 Трое из четырёх моих детей родились в субботу. Интересное совпадение 🤷🏻♀️Конечно, не таким я себе представляла это время. В моих планах были прогулки с коляской, визиты родственников, грудничковое плавание и тд. В итоге растём сами по себе, даже без визитов педиатра 😄 Хорошо, что ребёнок четвёртый 😅 Многие спрашивали, как прошли роды. Быстро! Приехали мы в госпиталь в 2 часа, а в 3.15 уже родился наш малыш весом 3750 гр и 53 см длиной. Не успели ни процедуры сделать, ни УЗИ, переодевалась на ходу 😄 Хорошо, что мой доктор успела приехать 🙏🏻 Я ей заранее не позвонила, потому что ещё сомневалась - оно-не оно 🤦🏻♀️😄 За 5 дней до этого просто уже срывала ее ночью с ложными схватками. Но, если честно, такие они были правдоподобные! Всю ночь натурально рожала, а потом в один момент все прекратилось, как будто выключили! После этого уезжать домой с пустыми руками было очень неприятно, какое-то ощущение обмана что-ли 😄 Ну, и в итоге настоящие схватки были не такими интенсивными, поэтому мы поехали в роддом на всякий случай, особо не настраиваясь ни на что. Оказалось, что раскрытие по приезде было уже 6 см. Когда мне об этом сказали, меня тут же и скрутило (вот она - сила мысли) 😄 А дальше все напоминало паровоз, который мчится на всех парах, пыхтит и периодически гудит во весь голос. И ещё было сильнейшее ощущение дежавю: тот же родильный блок, тот же доктор - Спиридонова Елена Игоревна и ее команда. И муж тот же 😄 И снова ни одного разрыва, ни одной трещинки. Роды, после которых «встала и вышла». Слава Богу и медикам за это 🙏🏻 И спасибо моему мужу за ещё одну принцессу ❤️».
Дети Жасмин помогли маме с уборкой во дворе: «Дом убрали уже весь, каждый шкафчик и уголок, теперь перешли во двор 🙈 У нас все, как обычно: дети работают, мама командует и шалит 🤪🤪🤪 #Жасмин #Карантин #Малыши #КарантинСДетьми #Самоизоляция #ЯОстаюсьДома #Covid19 #Коронавирус».
Екатерина Стриженова очаровала Сеть новым видео с внуком Петей, которому исполнилось два года: «Сколько любви вложено в это кудрявое чудо ,сколько ещё сил терпения понадобится ,чтобы его выучить и отпустить в свободное плавание! Самому младшему члену нашей семьи исполнилось 2 года !!!Пётр,мы обязательно отпразднуем это важное событие все вместе,когда закончится карантин ! А он точно закончится!!!!!#петяпетрович #любимыйвнук».
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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