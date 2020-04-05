4-5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Ушакова рассказала о четвертых родах: «Сегодня Белле уже 4 недели, юхууу 🥳 Люблю рожать по субботам 😄 Трое из четырёх моих детей родились в субботу. Интересное совпадение 🤷🏻‍♀️Конечно, не таким я себе представляла это время. В моих планах были прогулки с коляской, визиты родственников, грудничковое плавание и тд. В итоге растём сами по себе, даже без визитов педиатра 😄 Хорошо, что ребёнок четвёртый 😅 Многие спрашивали, как прошли роды. Быстро! Приехали мы в госпиталь в 2 часа, а в 3.15 уже родился наш малыш весом 3750 гр и 53 см длиной. Не успели ни процедуры сделать, ни УЗИ, переодевалась на ходу 😄 Хорошо, что мой доктор успела приехать 🙏🏻 Я ей заранее не позвонила, потому что ещё сомневалась - оно-не оно 🤦🏻‍♀️😄 За 5 дней до этого просто уже срывала ее ночью с ложными схватками. Но, если честно, такие они были правдоподобные! Всю ночь натурально рожала, а потом в один момент все прекратилось, как будто выключили! После этого уезжать домой с пустыми руками было очень неприятно, какое-то ощущение обмана что-ли 😄 Ну, и в итоге настоящие схватки были не такими интенсивными, поэтому мы поехали в роддом на всякий случай, особо не настраиваясь ни на что. Оказалось, что раскрытие по приезде было уже 6 см. Когда мне об этом сказали, меня тут же и скрутило (вот она - сила мысли) 😄 А дальше все напоминало паровоз, который мчится на всех парах, пыхтит и периодически гудит во весь голос. И ещё было сильнейшее ощущение дежавю: тот же родильный блок, тот же доктор - Спиридонова Елена Игоревна и ее команда. И муж тот же 😄 И снова ни одного разрыва, ни одной трещинки. Роды, после которых «встала и вышла». Слава Богу и медикам за это 🙏🏻 И спасибо моему мужу за ещё одну принцессу ❤️».