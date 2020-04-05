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4-5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Яны Рудковской

Фото: Instagram

О том, как звезды провели первые выходные апреля, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак показала сценку, разыгранную с супругом, режиссером Константином Богомоловым: «Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду! #оставайсядома #стопкоронавирус»

Любовь Толкалина похвасталась умением жонглировать.

Яна Рудковская с мужем и сыном приняла участие в популярном челлендже с переодеванием: «Шёл какой -то там день карантина , мы активно продолжали сидеть дома )) 😎😎😎 #fliptheswitch @plushenkoofficial & @gnomgnomych 🔥🔥🔥 #fliptheswitchchallenge».

Виктория Лопырева поздравила супруга с днем рождения, а Зара – маму: «Сегодня особенный день! День рождения моей Мамы!!! Моя добрая, мудрая, красивая Мамочка, я так тебя люблю! Пусть все беды обходят тебя стороной🙏 Спасибо тебе за всё, что ты делала и делаешь для меня, для нашей семьи! Я так дорожу тобой! Ты всегда верила в меня и не позволяла опускать руки. Прости, если иногда огорчала. Ты для меня пример того, какой должна быть Мама! Крепкого здоровья тебе, родная, побольше радости и счастья! С Днём Рождения, Мамочка! Мы тебя все очень любим!».

Елена Исинбаева показала свою тренировку, ведь самоизоляция – не повод бросать занятия спортом.

А Роман Костомаров с дочерью устроили танцы.

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Кроме того, актер и певец решил освоить профессию садовника.

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Ольга Ушакова рассказала о четвертых родах: «Сегодня Белле уже 4 недели, юхууу 🥳 Люблю рожать по субботам 😄 Трое из четырёх моих детей родились в субботу. Интересное совпадение 🤷🏻‍♀️Конечно, не таким я себе представляла это время. В моих планах были прогулки с коляской, визиты родственников, грудничковое плавание и тд. В итоге растём сами по себе, даже без визитов педиатра 😄 Хорошо, что ребёнок четвёртый 😅 Многие спрашивали, как прошли роды. Быстро! Приехали мы в госпиталь в 2 часа, а в 3.15 уже родился наш малыш весом 3750 гр и 53 см длиной. Не успели ни процедуры сделать, ни УЗИ, переодевалась на ходу 😄 Хорошо, что мой доктор успела приехать 🙏🏻 Я ей заранее не позвонила, потому что ещё сомневалась - оно-не оно 🤦🏻‍♀️😄 За 5 дней до этого просто уже срывала ее ночью с ложными схватками. Но, если честно, такие они были правдоподобные! Всю ночь натурально рожала, а потом в один момент все прекратилось, как будто выключили! После этого уезжать домой с пустыми руками было очень неприятно, какое-то ощущение обмана что-ли 😄 Ну, и в итоге настоящие схватки были не такими интенсивными, поэтому мы поехали в роддом на всякий случай, особо не настраиваясь ни на что. Оказалось, что раскрытие по приезде было уже 6 см. Когда мне об этом сказали, меня тут же и скрутило (вот она - сила мысли) 😄 А дальше все напоминало паровоз, который мчится на всех парах, пыхтит и периодически гудит во весь голос. И ещё было сильнейшее ощущение дежавю: тот же родильный блок, тот же доктор - Спиридонова Елена Игоревна и ее команда. И муж тот же 😄 И снова ни одного разрыва, ни одной трещинки. Роды, после которых «встала и вышла». Слава Богу и медикам за это 🙏🏻 И спасибо моему мужу за ещё одну принцессу ❤️».

Дети Жасмин помогли маме с уборкой во дворе: «Дом убрали уже весь, каждый шкафчик и уголок, теперь перешли во двор 🙈 У нас все, как обычно: дети работают, мама командует и шалит 🤪🤪🤪 #Жасмин #Карантин #Малыши #КарантинСДетьми #Самоизоляция #ЯОстаюсьДома #Covid19 #Коронавирус».

Екатерина Стриженова очаровала Сеть новым видео с внуком Петей, которому исполнилось два года: «Сколько любви вложено в это кудрявое чудо ,сколько ещё сил терпения понадобится ,чтобы его выучить и отпустить в свободное плавание! Самому младшему члену нашей семьи исполнилось 2 года !!!Пётр,мы обязательно отпразднуем это важное событие все вместе,когда закончится карантин ! А он точно закончится!!!!!#петяпетрович #любимыйвнук».

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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