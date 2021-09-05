39-летняя солистка Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
О трагической смерти исполнительницы сообщила ее мать, опубликовав фото Сары в ее Instagram.
«С глубоким горем сегодня я делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента постановки диагноза и до последнего дня. Сегодня утром она мирно ускользнула. Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку в течение прошлого года. Это значило для Сары целый мир, и это давало ей огромную силу и утешение, зная, что она любима», — написала мать артистки.
В августе прошло года певица поделилась с поклонниками новостью о своей болезни и позже написала книгу об этом под названием «Услышь меня», которая стала бестселлером.
Сара Хардинг была одной из самых ярких участниц группы Girls Aloud с самого начала ее основания в 2002 году и до распада в 2013, где построила блестящую карьеру исполнительницы и танцовщицы.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance, Getty Images