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39-летняя солистка Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди

Участница популярной в начале нулевых музыкальной поп-группы Girls Aloud скончалась сегодня утром на 40-м году жизни. Летом прошлого года артистке поставили диагноз рак груди. Врачи сделали все возможное, чтобы продлить жизнь певицы. Недавно она перенесла мастэктомию и химиотерапию, однако, это не принесло желаемых результатов.
Слайд, который
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Слайд, который
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Группа Girls Aloud

Фото: Getty Images

О трагической смерти исполнительницы сообщила ее мать, опубликовав фото Сары в ее Instagram.

Видео из Instagram Сары Хардинг

«С глубоким горем сегодня я делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента постановки диагноза и до последнего дня. Сегодня утром она мирно ускользнула. Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку в течение прошлого года. Это значило для Сары целый мир, и это давало ей огромную силу и утешение, зная, что она любима», — написала мать артистки.

В августе прошло года певица поделилась с поклонниками новостью о своей болезни и позже написала книгу об этом под названием «Услышь меня», которая стала бестселлером.

Сара Хардинг была одной из самых ярких участниц группы Girls Aloud с самого начала ее основания в 2002 году и до распада в 2013, где построила блестящую карьеру исполнительницы и танцовщицы.

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance, Getty Images