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39-летняя Равшана Куркова удивила фанатов натуральной красотой и неприбранной домашней прической: «Волшебная»

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Равшана Куркова

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Актриса сфотографировалась со своим забавным питомцем и собрала немало комплиментов.

Равшана Куркова славится не только своим актерским талантом, но и невероятной восточной красотой. Актриса, которой уже 39 лет, выглядит намного моложе своего возраста, и непрестанно получает комплименты от фанатов.

В Instagram Равшана поделилась милым фото со своим питомцем мопсом. Равшана позировала в лаконичном голубом свитшоте и джинсах, а также с домашней неприбранной прической.

«Волшебная и красивая», «Милота», «Красивая», «Красивая улыбка, как стоматолог говорю», «Вы ж мои хорошие», «Мося, счастье навсегда», «Такая естественная и красивая! Вдохновляешь», «Красивая. И сразу видно: хороший добрый человек», «Какой сладкий пирожочек на руках», — написали Равшане в комментариях.

Ранее Равшана рассказывала, что много времени проводит в спортзале, чтобы сохранить свою идеальную фигуру. При этом она занимается с тяжелым весом, чем удивляет фанатов.

А вам нравится Равшана Куркова?

Фото и видео: Instagram, Pravda Komsomolskaya, Juliya Khanina, Dmitry Golubovich, Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

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