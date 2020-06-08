39-летняя Равшана Куркова удивила фанатов натуральной красотой и неприбранной домашней прической: «Волшебная»

Равшана Куркова славится не только своим актерским талантом, но и невероятной восточной красотой. Актриса, которой уже 39 лет, выглядит намного моложе своего возраста, и непрестанно получает комплименты от фанатов.

В Instagram Равшана поделилась милым фото со своим питомцем мопсом. Равшана позировала в лаконичном голубом свитшоте и джинсах, а также с домашней неприбранной прической.