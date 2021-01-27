39-летняя Пэрис Хилтон по совету Ким Кардашьян решилась на ЭКО

39-летняя Пэрис Хилтон второй год встречается с бизнесменом Картером Реумом. Она называет его самой большой любовью в своей жизни и говорит, что стремится быть идеальной только для него.

И теперь модель решилась на следующий шаг в отношениях с любимым — процедуру ЭКО. «Я верю, что иметь семью и детей — это главное богатство», — цитирует ее издание Standard. Хилтон добавила, что проблем со здоровьем у нее нет, но именно экстракорпоральное оплодотворение поможет стать ей матерью близнецов. На непростую процедуру Пэрис решилась по совету давней подруги Ким Кардашьян, которая отвела ее к своему врачу.

«Раньше я не испытывала таких чувств. Но теперь я уверена, что нашла правильного человека», — не скрывает Пэрис Хилтон эмоций.

Хилтон призналась, что уже дважды прошла процедуру извлечения яйцеклеток. «Это было сложно, но имея рядом мужчину, который тебя поддерживает, все не так и страшно», — добавляет она.

Ким Кардашьян сама дважды прибегала к достижениям современной медицины. Двоих старших детей Норт и Сэйнта она родила сама, но после из-за проблем со здоровьем врачи запретили вынашивать детей самостоятельно. И младших Чикаго и Псалма для Ким и Канье Уэста выносили суррогатные матери.