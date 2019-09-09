39-летняя Ольга Куриленко показала идеальную фигуру в стильном мини-купальнике

39-летняя актриса и модель опубликовала в Instagram снимок, автором которого стал ее друг – фотограф Патрис ван Малдер. Ольга Куриленко попадала в объектив его фотоаппарата много раз. И каждый раз совместные работы Патриса и Ольги вызывают бурю эмоций у ее подписчиков.

Стильный мини-купальник подчеркнул идеальную фигуру Куриленко. Некоторые элементы плавательного костюма в виде тонких полосок ткани едва прикрыли пикантные зоны тела актрисы. На голову Ольга надела повязку в тон купальника.