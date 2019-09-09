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39-летняя Ольга Куриленко показала идеальную фигуру в стильном мини-купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Куриленко

Фото: Instagram

Полоски ткани едва скрывали формы актрисы.

Звезда фильмов «Обливион» и «Квант милосердия» Ольга Куриленко поделилась с подписчиками пикантным фото, которое она разместила в социальной сети.

Ольга Куриленко и Том Круз в «Вечернем Урганте», 2013 год

39-летняя актриса и модель опубликовала в Instagram снимок, автором которого стал ее друг – фотограф Патрис ван Малдер. Ольга Куриленко попадала в объектив его фотоаппарата много раз. И каждый раз совместные работы Патриса и Ольги вызывают бурю эмоций у ее подписчиков.

Стильный мини-купальник подчеркнул идеальную фигуру Куриленко. Некоторые элементы плавательного костюма в виде тонких полосок ткани едва прикрыли пикантные зоны тела актрисы. На голову Ольга надела повязку в тон купальника.

«ох какая женшина», «Я становлюсь старше, а вы все моложе. Это нечестно», «Красивая», «ты обворожительная», - похвалили фанаты в комментариях. Однако нашлись и те, кому поза актрисы в кадре не понравилась. «Показывать попу – это не твое», «И так, и сяк», - последовала критика.

А вам понравилась фотография и купальник Ольги?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры из фильма «Квант милосердия»

Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант

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