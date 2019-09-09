39-летняя Ольга Куриленко показала идеальную фигуру в стильном мини-купальнике

Звезда фильмов «Обливион» и «Квант милосердия» Ольга Куриленко поделилась с подписчиками пикантным фото, которое она разместила в социальной сети.
39-летняя актриса и модель опубликовала в Instagram снимок, автором которого стал ее друг – фотограф Патрис ван Малдер. Ольга Куриленко попадала в объектив его фотоаппарата много раз. И каждый раз совместные работы Патриса и Ольги вызывают бурю эмоций у ее подписчиков.
Стильный мини-купальник подчеркнул идеальную фигуру Куриленко. Некоторые элементы плавательного костюма в виде тонких полосок ткани едва прикрыли пикантные зоны тела актрисы. На голову Ольга надела повязку в тон купальника.
«ох какая женшина», «Я становлюсь старше, а вы все моложе. Это нечестно», «Красивая», «ты обворожительная», - похвалили фанаты в комментариях. Однако нашлись и те, кому поза актрисы в кадре не понравилась. «Показывать попу – это не твое», «И так, и сяк», - последовала критика.
А вам понравилась фотография и купальник Ольги?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, кадры из фильма «Квант милосердия»
Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант
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