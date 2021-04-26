39-летняя Наталья Водянова снялась для глянца вместе со своими детьми
Фото: Global Look Press
Наталья Водянова появилась в новой эффектной съемке для глянцевого журнала Mastermind Magazine вместе со своими старшими детьми от первого брака, Лукасом Портманом и Невой Портман.
Семью снимал молодой французский фотограф Шарль Фреже, а позировали модель со своими детьми в нарядах из новой коллекции Burberry.
«С гордостью представляем новый номер журнала Mastermind Magazine. Он снят вместе с Лукасом, Невой и Виктором — семейное дело», – рассказала Наталья.
Стоит отметить, что часть вырученных средств от продажи номера будет направлена в независимую медицинскую организацию «Врачи без границ», которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф.
Ранее вместе со своими детьми они появились в телешоу «Русские каникулы», а затем Наталья появилась в дерзком и эффектном платье с нюдовым верхом
Фото: Global Look Press
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