39-летняя Наталья Водянова снялась для глянца вместе со своими детьми

«С гордостью представляем новый номер журнала Mastermind Magazine. Он снят вместе с Лукасом, Невой и Виктором — семейное дело», – рассказала Наталья.

Стоит отметить, что часть вырученных средств от продажи номера будет направлена в независимую медицинскую организацию «Врачи без границ», которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф.

Ранее вместе со своими детьми они появились в телешоу «Русские каникулы», а затем Наталья появилась в дерзком и эффектном платье с нюдовым верхом