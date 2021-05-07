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Наталья Водянова решилась на челку и стала выглядеть намного моложе: кто еще из звезд «помолодел»

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Наталья Водянова

Фото: @natasupernova / Instagram

39-летняя Наталья Водянова привлекла внимание новой прической.

С приходом настоящей весны Наталья Водянова кардинально изменила прическу. Если бы не поддержка друзей, она вряд ли бы решилась на тот шаг, отметила супермодель.

«Мне пришла в голову сумасшедшая идея, и ты сказал "давай". Спасибо также Виолетте, которая вдохновила меня и сказала финальное "сделай это"», - написала она под видео.

Поклонники и пресса отметили: Наталья помолодела на несколько лет благодаря этому шагу.

Мы собрали фотографии других звезд, кто в свое время «молодел» таким же способом.

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Анна Седокова без челки

Фото: @annasedokova / Instagram

А как вам прически с челками?

Фото: @natasupernova / Instagram