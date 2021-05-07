Наталья Водянова решилась на челку и стала выглядеть намного моложе: кто еще из звезд «помолодел»

С приходом настоящей весны Наталья Водянова кардинально изменила прическу. Если бы не поддержка друзей, она вряд ли бы решилась на тот шаг, отметила супермодель.

«Мне пришла в голову сумасшедшая идея, и ты сказал "давай". Спасибо также Виолетте, которая вдохновила меня и сказала финальное "сделай это"», - написала она под видео.