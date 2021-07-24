39-летняя Кирстен Данст родила второго ребенка
Звезда «Человека Паука» и «Джуманджи» Кирстен Данст и ее 33-летний избранник и коллега Джесси Племонс во второй раз стали родителями. Сами возлюбленные пока не комментировали радостное событие, но папарацци удалось запечатлеть актрису с детской люлькой в руках и без видимого живота еще пару недель назад, сообщает Us Weekly.
В источнике говорится, что у пары родился мальчик. Для Кирстен и Джесси это второй сын.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Первый ребенок пары Эннис родился в 2018 году.
Кирстен не любит афишировать свою личную жизнь и публично говорить о своей семье. Именно поэтому о второй беременности актрисы мир узнал лишь в марте этого года, когда Данст снялась для обложки журнала W в кружевном платье будучи уже на достаточно большом сроке.
Напомним, что актеры Кирстен Данст и Джесси Племонс вместе 5 лет. Три года назад у пары родился сын.
Фото и видео: Picture-alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram