39-летняя Кирстен Данст родила второго ребенка

Звезда «Человека Паука» и «Джуманджи» Кирстен Данст и ее 33-летний избранник и коллега Джесси Племонс во второй раз стали родителями. Сами возлюбленные пока не комментировали радостное событие, но папарацци удалось запечатлеть актрису с детской люлькой в руках и без видимого живота еще пару недель назад, сообщает Us Weekly.

В источнике говорится, что у пары родился мальчик. Для Кирстен и Джесси это второй сын.