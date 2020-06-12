38-летняя Вера Брежнева показала пикантное фото в честь яркой премьеры: «Для меня лето началось вчера!»
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Фото: Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева поделилась эмоциями от премьеры клипа с Monatik и нового мини-альбома.
Окончание карантина популярная певица Вера Брежнева отметила премьерой музыкального клипа на песню «Вечериночка» и выпуском нового альбома.
«Для меня лето официально началось вчера! Вчера вышел мой мини-альбом V. Эта буква очень символична для меня. V - VERA. V - V element. V - Vecherinochka», — написала она в блоге.
«Вы просто красотка», «Вера вы шедевр», «Альбом-бомба», — обсуждают поклонники в комментариях.
За сутки клип «Вечериночка» посмотрело более 2 миллионов человек.
А вы уже видели полную версию?
Фото и видео: Instagram, кадры из клипа
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