38-летняя плюс-сайз модель Катя Жаркова показала аппетитную фигуру на «жарком» фото
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Фото: Instagram
Известная плюс-сайз модель Катя Жаркова опубликовала в Instagram кадры с «жаркой» фотосессии. На снимке модель с аппетитными формами позирует в коротком топе и белье, с обнаженным животом и бедрами.
«Если бы молодежь была мудрой, то дьявол не смог сделать что-то с ней. Поэтому вам нужны мы — старые», — философски подписала снимок Жаркова.
«Обалдеть, очень красивая», «Я следила за вами, Катя! Вы просто молодец! Пытаюсь тоже стоять в планке, но частенько забываю… Нет как вас такой упертости. Прекрасное фото, прекрасная статуэтка!», «Катя, какая вы вкусная!!! Вот другого слова не придумала», «Ну красота же», — посыпались комплименты в ее адрес.
Сейчас Катя Жаркова — одна из самых востребованных в мире больших моделей. Но в детстве ей приходилось нелегко. Ее подруга Маша Малиновская рассказывала, что в детстве их дразнили: одну мухормором за отсутствие друзей, а другу — локомотивом за внушительные размеры. Однако Катя несмотря на кривые взгляды добилась успеха и на подиуме, и в глянце.
Модель экспериментирует с внешностью: меняет цвет волос и даже размер груди. Но ее поклонники уверены, что она в любом виде хороша.
Фото и видео: Instagram
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