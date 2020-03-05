38-летняя плюс-сайз модель Катя Жаркова показала аппетитную фигуру на «жарком» фото

«Обалдеть, очень красивая», «Я следила за вами, Катя! Вы просто молодец! Пытаюсь тоже стоять в планке, но частенько забываю… Нет как вас такой упертости. Прекрасное фото, прекрасная статуэтка!», «Катя, какая вы вкусная!!! Вот другого слова не придумала», «Ну красота же», — посыпались комплименты в ее адрес.

Сейчас Катя Жаркова — одна из самых востребованных в мире больших моделей. Но в детстве ей приходилось нелегко. Ее подруга Маша Малиновская рассказывала, что в детстве их дразнили: одну мухормором за отсутствие друзей, а другу — локомотивом за внушительные размеры. Однако Катя несмотря на кривые взгляды добилась успеха и на подиуме, и в глянце.

Модель экспериментирует с внешностью: меняет цвет волос и даже размер груди. Но ее поклонники уверены, что она в любом виде хороша.