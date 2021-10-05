38-летний солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко женится на своей возлюбленной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kirillturichenko
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко понял, что наконец готов к браку. Очень красивое предложение Туриченко сделал любимой на свадьбе друзей – блогер Мария Солодар отметила ее в Африке, и позвала много гостей, среди которых был и музыкант. Кроме того, она помогла музыканту сделать особенный сюрприз для любимой.
Он исполнил песню на французском языке, а после встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной.
«Она сказала: «Да!». И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться — прекрасно! Хотя раньше думала, что это такая формальность, но внутри меняется все», – написала в своем личном блоге Солодар.э
Избранница солиста популярного коллектива не связана с шоу-бизнесом, однако имеет отношение к искусству - у девушки был собственный ювелирный бизнес. Кроме того, у нее есть ребенок от предыдущих отношений, с которым Туриченко успел очень подружиться.
Фото: Global Look press