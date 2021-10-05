38-летний солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко женится на своей возлюбленной

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко понял, что наконец готов к браку. Очень красивое предложение Туриченко сделал любимой на свадьбе друзей – блогер Мария Солодар отметила ее в Африке, и позвала много гостей, среди которых был и музыкант. Кроме того, она помогла музыканту сделать особенный сюрприз для любимой.

Он исполнил песню на французском языке, а после встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной.