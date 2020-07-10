37-летняя Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в «хищном» купальнике

«Светлана, вы огонь», «Шикарная! Хочу такой же купальник», «Какая секси кошечка», «Тигрица, моя Царица», «Тропикана-женщина горяча и бешенна», «Света-конфета. Выглядите суперрррр», «Красивая, успешная!!! Очень приятно смотреть», «Идеальное тело, и не скажешь что рожала! Королева», — комментируют поклонники.