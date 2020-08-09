37-летняя Светлана Ходченкова поразила поклонников юным образом: «Как вы выглядите так молодо?»
Фото: Instagram/ @svetlana_khod
Светлана Ходченкова всегда в отличной форме. Актриса следит за фигурой и состоянием кожи, поэтому всегда радует поклонников прекрасными образами. На это раз звезда кино решила поделиться с подписчиками солнечным фото с прогулки. На фотографии 37-летняя Светлана совсем не выглядит на свой возраст. На снимке будто совсем молодая девушка.
«В каждом человеке есть солнце», - подписала яркое фото актриса. На снимке Светлана в ярком сарафане с животным принтом. На голове красуется озорной пучок, в который она воткнула зубную щетку.
Поклонники остались в восторге от образа своей любимицы и засыпали Ходченкову комплиментами.
«Юная девочка - лето», «Если бы солнце имело образ, оно бы выглядело именно так», «Кто же эта 16-летняя девушка?», «Светочка, что же Вы творите?! Все юнее и юнее день ото дня», - оставляют комментарии подписчики.
Светлана Ходченкова российская актриса, которая известна широкому зрителю в России прежде всего по ролям в фильмах «Любовь в большом городе». Артистка снимается не только в отечественных фильмах, но и штурмует Голливуд. Она уже сыграла одну из главных ролей в фильме «Шпион, выйди вон», а также исполнила роль злодейки Гадюки в фантастическом фильме «Росомаха: Бессмертный». Светлана дважды была замужем, но оба брака актрисы закончились расставанием.
Фото и видео: Instagram/@svetlana_khod
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