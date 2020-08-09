37-летняя Светлана Ходченкова поразила поклонников юным образом: «Как вы выглядите так молодо?»

Поклонники остались в восторге от образа своей любимицы и засыпали Ходченкову комплиментами.

«Юная девочка - лето», «Если бы солнце имело образ, оно бы выглядело именно так», «Кто же эта 16-летняя девушка?», «Светочка, что же Вы творите?! Все юнее и юнее день ото дня», - оставляют комментарии подписчики.

Светлана Ходченкова российская актриса, которая известна широкому зрителю в России прежде всего по ролям в фильмах «Любовь в большом городе». Артистка снимается не только в отечественных фильмах, но и штурмует Голливуд. Она уже сыграла одну из главных ролей в фильме «Шпион, выйди вон», а также исполнила роль злодейки Гадюки в фантастическом фильме «Росомаха: Бессмертный». Светлана дважды была замужем, но оба брака актрисы закончились расставанием.