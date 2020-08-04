37-летняя певица Зара выходит замуж?

Напомним, первым мужем Зары был сын тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергей. В 2004 году вице-президент по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург» Сергей Матвиенко и певица Зарифа Мгоян поженились в одном из самых известных загсов северной Венеции — во Дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной, а после обвенчались в Казанском кафедральном соборе. Ради будущего мужа Зара приняла православие. Спустя полтора года после свадьбы супруги расстались.

В 2008 году «фабрикантка» вышла замуж за Сергея Иванова. Через два года после свадьбы певица родила сына Даниила, а в 2012 году на свет появился его брат Максим.