37-летняя певица Зара выходит замуж?
Фото: Instagram/@zara_music
Выпускница «Фабрики звезд-6» Зара предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Певица дважды была замужем, и сейчас воспитывает двоих сыновей от второго брака с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Супруги развелись четыре года назад, и до сих пор певица никак не афишировала возможные перемены на личном фронте. Однако новое видео, опубликованное Зарой в Instagram Stories, натолкнуло фанатов на мысли о вероятной помолвке – на безымянном пальце правой руки артистки сияет то самое кольцо. Пока певица никак не отреагировала на слухи о скором замужестве.
Напомним, первым мужем Зары был сын тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергей. В 2004 году вице-президент по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург» Сергей Матвиенко и певица Зарифа Мгоян поженились в одном из самых известных загсов северной Венеции — во Дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной, а после обвенчались в Казанском кафедральном соборе. Ради будущего мужа Зара приняла православие. Спустя полтора года после свадьбы супруги расстались.
В 2008 году «фабрикантка» вышла замуж за Сергея Иванова. Через два года после свадьбы певица родила сына Даниила, а в 2012 году на свет появился его брат Максим.
Фото: Instagram/@zara_music, Global Look Press
Видео: Instagram/@zara_music
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!