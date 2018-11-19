37-летняя Пэрис Хилтон разорвала помолвку с очередным женихом?

Несколько часов назад иностранные и российские СМИ сообщили о том, что 37-летняя Пэрис Хилтон бросила жениха, 33-летнего Криса Зилку.

«Пэрис и Крис расстались и отменили помолвку в начале этого месяца», — цитирует издание портал Just Jared слова инсайдера. Позже эта новость появилась на сайтах TMZ и The Daily Mail, они уточнили, что расторжение помолвки произошло по инициативе прекрасной половинки этой пары.

На тот момент у наследницы многомиллионного состояния в блоге уже был загадочный пост: «Это сделало ее сильной несмотря на миллионы вещей, которые ранили. Она не говорила ни о чем, лишь о радости...», а около 20 минут назад Пэрис разместила в своем Instagram видео с комментарием: «Мисс Независимость».