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37-летняя Пэрис Хилтон разорвала помолвку с очередным женихом?

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон

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Инсайдеры рассказали о крупной ссоре Пэрис Хилтон и Криса Зилки.

Несколько часов назад иностранные и российские СМИ сообщили о том, что 37-летняя Пэрис Хилтон бросила жениха, 33-летнего Криса Зилку.

«Пэрис и Крис расстались и отменили помолвку в начале этого месяца», — цитирует издание портал Just Jared слова инсайдера. Позже эта новость появилась на сайтах TMZ и The Daily Mail, они уточнили, что расторжение помолвки произошло по инициативе прекрасной половинки этой пары.

На тот момент у наследницы многомиллионного состояния в блоге уже был загадочный пост: «Это сделало ее сильной несмотря на миллионы вещей, которые ранили. Она не говорила ни о чем, лишь о радости...», а около 20 минут назад Пэрис разместила в своем Instagram видео с комментарием: «Мисс Независимость».

Было ли это намеком на расставание — неизвестно. Подробностей размолвки тоже нет.

Пэрис и Крис объявили о помолвке в начала этого года во время поездки в Аспен, до этого пара встречалась около года. Для Хилтон это была вторая по счету помолвка. Две недели назад она еще носила кольцо за 2 миллиона долларов, которое подарил ей жених.

Фото и видео: globallookpress, instagram

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