37-летняя Ксения Бородина показала фигуру в купальнике и собрала комплименты: «Прямо сладкая клубничка»
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Фото: Instagram Ксении Бородиной
Ксения Бородина восхитила фанатов пляжной фотографией.
«24 июня сaмый длинный дeнь сoлнцeстoяния. Пoтом повoрот на зиму. У мeня все. Ушлa плaкaть...», — написала она.
«Вауу Бородуля в прекрасной форме», «Очень сексуальная», «Прямо сладкая клубничка», «Не надо плакать, вы такая красииивая», «У тебя шикарный загар», «Шикарный купальник», «Классный купальник, красивая фигура, а девушка так вообще аааагонь», «Прекрасная Ксения», «Божественная», «Очень красивая», «С каждым днем все краше и краше!!! Красотка», — комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram/@borodylia
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