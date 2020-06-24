37-летняя Ксения Бородина показала фигуру в купальнике и собрала комплименты: «Прямо сладкая клубничка»

«Вауу Бородуля в прекрасной форме», «Очень сексуальная», «Прямо сладкая клубничка», «Не надо плакать, вы такая красииивая», «У тебя шикарный загар», «Шикарный купальник», «Классный купальник, красивая фигура, а девушка так вообще аааагонь», «Прекрасная Ксения», «Божественная», «Очень красивая», «С каждым днем все краше и краше!!! Красотка», — комментируют подписчики.