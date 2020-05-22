37-летняя Ковальчук показала стройные ноги тем, кто критикует ее возраст: «Свои морщинки и складочки люблю»
«У меня просто куча комментариев о том, что повзрослела девочка... уже не та... совсем старенькая... Большего удовольствия от своего возраста, я, пожалуй, еще не испытывала) За плечами уже приличный жизненный опыт и копилочка женской мудрости, которая во много раз дает фору более молоденькими девчонкам, но при этом невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно только мечтать», — написала она.
«Я обожала возраст до 30-ти за максимализм, безрассудство и полетность, но после 30-ти женщина становится Женщиной и возраст тут играет только на руку) Да и взрослеть нужно уметь красиво..! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую», — пояснила певица, добавив хештеги #счастье и #ножки.
А вы согласны с ней?
Фото и видео: Instagram
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