37-летняя Ковальчук показала стройные ноги тем, кто критикует ее возраст: «Свои морщинки и складочки люблю»

«Я обожала возраст до 30-ти за максимализм, безрассудство и полетность, но после 30-ти женщина становится Женщиной и возраст тут играет только на руку) Да и взрослеть нужно уметь красиво..! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую», — пояснила певица, добавив хештеги #счастье и #ножки.

А вы согласны с ней?