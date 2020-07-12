37-летняя Ирена Понарошку показала честное фото без фильтров и фотошопа: «Расширенные поры, морщины…»
Фото: Instagram/@irenaponaroshku
Многие знаменитости в своих блогах выглядят идеально. Зачастую, фарфоровой кожей и тонким станом звезды обязаны фоторедакторам и бьюти-фильтрам. Но есть и те, кто готов продемонстрировать свою естественность без прикрас. 37-летняя Ирена Понарошку – из их числа. Отвечая на вопросы подписчиков, популярная блогер и телеведущая призналась, что ее «потрясающая кожа» — залог фильтров и фотошопа, а на самом деле кожа у нее самая обычная. «А кожа как кожа: расширенные поры, морщины, гиперпигментация, сосуды, закрытые комедоны и тд.», — подписала Ирена честный снимок, сделанный после чистки лица (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Фото: Instagram/@irenaponaroshku
Напомним, Ирена Понарошку – один из самых популярных «зеленых» блогеров в российском сегменте Instagram. Телеведущая, на страницу которой подписано более 2,6 миллионов человек, придерживается вегетарианства, популяризирует правильный образ жизни и бережное отношение к окружающей среде.
Ирена Понарошку счастлива в браке с российским музыкантом DJ List (настоящее имя Александр Глухов — прим.ред.), свадьба состоялась в 2010 году. У пары двое сыновей — 9-летний Серафим и Теодор, которому в октябре 2020 года исполнится два года. Ирена не скрывает того, что хочет еще раз стать мамой.
Фото: Instagram/@irenaponaroshku
Видео: Instagram/@irenaponaroshku
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