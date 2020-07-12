37-летняя Ирена Понарошку показала честное фото без фильтров и фотошопа: «Расширенные поры, морщины…»

Напомним, Ирена Понарошку – один из самых популярных «зеленых» блогеров в российском сегменте Instagram. Телеведущая, на страницу которой подписано более 2,6 миллионов человек, придерживается вегетарианства, популяризирует правильный образ жизни и бережное отношение к окружающей среде.

Ирена Понарошку счастлива в браке с российским музыкантом DJ List (настоящее имя Александр Глухов — прим.ред.), свадьба состоялась в 2010 году. У пары двое сыновей — 9-летний Серафим и Теодор, которому в октябре 2020 года исполнится два года. Ирена не скрывает того, что хочет еще раз стать мамой.