37-летняя Алсу показала редкое фото со старшей сестрой
Старшая сестра певицы Алсу Юлия отметила день рождения.
«С днем рождения, моя любимая! Спасибо, что ты остаешься самой лучшей старшей сестрой! Будь здорова и счастлива», — написала Алсу под нежной фотографией.
«Красотки», «Такие милашки», «Вы такие красивые!!! Счастья Вам!!!», «Вы обе совсем не меняетесь вот уже 20 лет», «Куколка», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram/@alsou_a
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