36-летнюю Алсу заподозрили в «интересном положении»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алсу
36-летняя Алсу — многодетная мама, у певицы есть 13-летняя дочь Сафина, 11-летняя дочь Микелла и трехлетний сын Рафаэль.
Глядя на новые фотографии певицы, появившиеся в ее Instagram, поклонники предполагают, что в этом году в ее семье станет на одного человека больше.
«По-моему, Вы беременны», «Лицо круглое стало», «Я тоже так думаю», «Потолстела», «Причем кг на 5-8», — высказываются одни. «Там черный стул справа, а не талия)», «Это платье, а не спинка стула, просто крой интересный)», «А крой платья, кстати, реально, очень интересный🤔», «Это край платья», «Вот прям по фото видно даже что 5-8 кг?», «Ракурс такой, и черная спинка стула справа прибавляет см», — утверждают другие.
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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