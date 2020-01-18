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36-летнюю Алсу заподозрили в «интересном положении»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алсу

Фото: Instagram Алсу

Поклонники обсуждают свежие фото певицы.

36-летняя Алсу — многодетная мама, у певицы есть 13-летняя дочь Сафина, 11-летняя дочь Микелла и трехлетний сын Рафаэль.

Глядя на новые фотографии певицы, появившиеся в ее Instagram, поклонники предполагают, что в этом году в ее семье станет на одного человека больше.

«По-моему, Вы беременны», «Лицо круглое стало», «Я тоже так думаю», «Потолстела», «Причем кг на 5-8», — высказываются одни. «Там черный стул справа, а не талия)», «Это платье, а не спинка стула, просто крой интересный)», «А крой платья, кстати, реально, очень интересный🤔», «Это край платья», «Вот прям по фото видно даже что 5-8 кг?», «Ракурс такой, и черная спинка стула справа прибавляет см», — утверждают другие.

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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