36-летнюю Алсу заподозрили в «интересном положении»

«По-моему, Вы беременны», «Лицо круглое стало», «Я тоже так думаю», «Потолстела», «Причем кг на 5-8», — высказываются одни. «Там черный стул справа, а не талия)», «Это платье, а не спинка стула, просто крой интересный)», «А крой платья, кстати, реально, очень интересный🤔», «Это край платья», «Вот прям по фото видно даже что 5-8 кг?», «Ракурс такой, и черная спинка стула справа прибавляет см», — утверждают другие.

А что вы думаете по этому поводу?