36-летняя Вера Брежнева выглядит ровесницей 17-летней дочери

Поклонники обратили внимание, что 36-летняя знаменитость и ее 17-летняя дочь выглядят как сестры-близнецы: «И где кто не понять;)», «Когда мама молодо выглядит как дочь», «Как сёстры Брежневы,шикарны просто!!!!», «Хорошо, когда мама не стареет», «Одно лицо!!!», «Вот это красотки 😍 и мамочка выглядит на 17лет», «Какая яблоня,такое и яблочко», «вы красотки, будто две сестрички)))))», «Сразу и не понять, кто мама а кто дочь!», «Вы с ней как две капли воды», «То чувство, когда так сразу не поймёшь где мама, а где дочка)», «Кто из вас дочка, а кто мама?))))».

Напомним, отцом Сони стал чиновник Виталий Войченко, с которым Вера Брежнева прожила несколько лет в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, которому в 2009 году родила дочь Сару. Тремя годами позднее стало известно о разрыве пары. Сейчас Вера Брежнева официально замужем за композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе.