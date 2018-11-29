36-летняя Вера Брежнева стала ангелом и рассказала о чудесах

На новой фотографии в своем блоге популярная певица Вера Брежнева предстала в образе ангела. Этим она привлекла внимание к важной теме благотворительности.

«Я думала, меня уже ничем не удивить. Но услышала рассказ о хосписе "Ростокино" — с ягодными смузи, выпечкой, субботником от волонтеров и прогулками с пациентами в яблочном саду, где в конце дня охранник хосписа, Геннадий, внезапно достал из своей комнатки саксофон. И сыграл джаз. "Просто хотел сказать спасибо всем, кто помогает"», — поделилась эмоциями Вера.

«А потом я узнала, что у Людмилы — гардеробщицы в Центре паллиативной помощи — есть особенность. Она заботливо пришивает петельки на верхней одежде всем посетителям, у которых они оборваны. Представляете? Пришел в медицинское учреждение, сдаешь куртку в гардероб. Вечером, уходя, получаешь свое пальто обратно — и обнаруживаешь, что о тебе позаботились. Людмила, кстати, делает это не первый год. Я все думаю: ну такая мелочь — петелька. А ведь из таких трогательных мелочей и "собирается", как пазл, уют в хосписе», — восхитилась она.