36-летняя Саша Савельева показала красивую спину и стройные ноги в «платье» из пиджака мужа

Находящиеся на карантине звезды развлекаются как могут. Кто-то проводит совместные эфиры, кто-то устраивает концерты, кто-то — участвует в челленджах.

Например, Саша Савельева нарядилась в пиджак мужа и опубликовала несколько фотографий в этом весьма пикантном образе (листать можно с помощью "стрелочек"): «Сегодня пробовала: надеть платье из подушки, сделать костюм из шторы и пальто из одеяла... В итоге решила просто надеть пиджак наоборот. А в каком #coronachallenge уже поучаствовали вы?»