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36-летняя Саша Савельева показала красивую спину и стройные ноги в «платье» из пиджака мужа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Савельева

Фото: Instagram Саши Савельевой

Певица Саша Савельева поучаствовала в популярном челлендже.

Находящиеся на карантине звезды развлекаются как могут. Кто-то проводит совместные эфиры, кто-то устраивает концерты, кто-то — участвует в челленджах.

Например, Саша Савельева нарядилась в пиджак мужа и опубликовала несколько фотографий в этом весьма пикантном образе (листать можно с помощью "стрелочек"): «Сегодня пробовала: надеть платье из подушки, сделать костюм из шторы и пальто из одеяла... В итоге решила просто надеть пиджак наоборот. А в каком #coronachallenge уже поучаствовали вы?»

«Красивая», «Оригинально, а то подушки эти надоели», «Со шторами поаккуратней там, дорогая», «Что то, где-то я это видел», «Селин Дион надевала пиджак наоборот», «Шикарно», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: Instagram

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