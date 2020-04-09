36-летняя Саша Савельева показала красивую спину и стройные ноги в «платье» из пиджака мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Саши Савельевой
Находящиеся на карантине звезды развлекаются как могут. Кто-то проводит совместные эфиры, кто-то устраивает концерты, кто-то — участвует в челленджах.
Например, Саша Савельева нарядилась в пиджак мужа и опубликовала несколько фотографий в этом весьма пикантном образе (листать можно с помощью "стрелочек"): «Сегодня пробовала: надеть платье из подушки, сделать костюм из шторы и пальто из одеяла... В итоге решила просто надеть пиджак наоборот. А в каком #coronachallenge уже поучаствовали вы?»
«Красивая», «Оригинально, а то подушки эти надоели», «Со шторами поаккуратней там, дорогая», «Что то, где-то я это видел», «Селин Дион надевала пиджак наоборот», «Шикарно», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!