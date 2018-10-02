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36-летняя Кейт Миддлтон встретилась со школьниками в первый рабочий день после декретного отпуска

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон вышла из декрета и отправилась в школу Sayers Croft Forest School.

Сегодня герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон официально вышла из декретного отпуска. Первым мероприятием, которое она посетила, стал день открытых дверей в Sayers Croft Forest School, расположенной в заповеднике Paddington Recreation Ground в Лондоне. В этой школе дают уроки детям, желающим познакомиться с окружающей средой. Преподаватели рассказывают им, как важно беречь природу, которая нас окружает.

Окружающие не могли не заметить фигуру постройневшей Кейт. Обтягивающие брюки, защитного цвета пуловер и куртка, высокие кожаные сапоги выгодно подчеркнули ее достоинства, а белая рубашка в черную крапинку придала наряду более официальный вид.

Фото: globallookpress

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