Ани Лорак потеряла близкую подругу и крестную своей дочери

Сегодня днем, на серпантине между Хорватией и Италией, произошла автокатастрофа. В ней погибла 36-летняя Ирина Бережная — депутат Верховной Рады Украины, близкая подруга Ани Лорак и крестная ее дочери.

Согласно информации журнала «СтарХит», водитель машины не справился с управлением, машину занесло, выбросило со сложной трассы. И он, и Ирина погибли на месте.

В автомобиле также находилась восьмилетняя дочь Бережной. Девочка находилась на заднем сидении в автокресле. Она получила травмы различной степени тяжести, но ее жизни ничего не угрожает.