36-летняя Ирина Бережная погибла в автокатастрофе между Хорватией и Италией
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Ани Лорак потеряла близкую подругу и крестную своей дочери
Сегодня днем, на серпантине между Хорватией и Италией, произошла автокатастрофа. В ней погибла 36-летняя Ирина Бережная — депутат Верховной Рады Украины, близкая подруга Ани Лорак и крестная ее дочери.
Согласно информации журнала «СтарХит», водитель машины не справился с управлением, машину занесло, выбросило со сложной трассы. И он, и Ирина погибли на месте.
В автомобиле также находилась восьмилетняя дочь Бережной. Девочка находилась на заднем сидении в автокресле. Она получила травмы различной степени тяжести, но ее жизни ничего не угрожает.
Ирина Бережная не дожила несколько дней до своего дня рождения. 13 августа женщине должно было исполниться 37 лет.
Фото: instagram.com, социальные сети, ukrafoto.com/VOSTOCK