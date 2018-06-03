36-летняя Елена Исинбаева рассказала о своем счастье

3 июня отмечает день рождения Елена Исинбаева — двухкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира по прыжкам с шестом. В этом году Елене исполнилось 36 лет и в честь этого спортсменка поделилась сокровенным с подписчиками своего Instagram: «Сегодня мне 36 🙈🎉! Время начинает ускоряться... Я очень счастлива той жизни, которая у меня есть! Люблю своего супруга, своих чудесных детей! У меня замечательная сестра и родители! Прекрасная свекровь и племянники! Чудесная бабушка и самые верные друзья! Я счастливый человек! Друзья, будьте и вы счастливы и любимы! Так важно иметь возможность разделить моменты радости со всеми кого любишь!!! В свой день рождения, благодарю Вас всех за то, что вы со мной, за вашу поддержку и любовь!!!».