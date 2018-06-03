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36-летняя Елена Исинбаева рассказала о своем счастье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елены Исинбаевой

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Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сегодня отмечает день рождения.

3 июня отмечает день рождения Елена Исинбаева — двухкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира по прыжкам с шестом. В этом году Елене исполнилось 36 лет и в честь этого спортсменка поделилась сокровенным с подписчиками своего Instagram: «Сегодня мне 36 🙈🎉! Время начинает ускоряться... Я очень счастлива той жизни, которая у меня есть! Люблю своего супруга, своих чудесных детей! У меня замечательная сестра и родители! Прекрасная свекровь и племянники! Чудесная бабушка и самые верные друзья! Я счастливый человек! Друзья, будьте и вы счастливы и любимы! Так важно иметь возможность разделить моменты радости со всеми кого любишь!!! В свой день рождения, благодарю Вас всех за то, что вы со мной, за вашу поддержку и любовь!!!».

Многочисленные подписчики поздравили Елену с днем рождения: «С днем рождения Леночка! Пусть приумножится твое счастье», «Всеми любимая Леночка, с днём рождения! купайся в этом счастье всегда!!! Ты этого достойна!!!», «Елена, пусть ваше счастье никогда не кончается!», «Сильная, стильная, настоящая!!! Гимн красоте и упорству! С днём рождения!!!».

Напомним, Елена Исинбаева замужем за легкоатлетом Никитой Петиновым. Пара воспитывает двоих детей — трехлетнюю дочь Еву и трехмесячного сына Добрыню.

Фото: instagram

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