36-летний Евгений Плющенко чуть не разбился во время отдыха на Мальдивах

Две недели назад 36-летний фигурист Евгений Плющенко отправился с женой и сыном в отпуск. «Оff to Maldives! Ровно год назад мы улетали в этот же день на Мальдивы, более того, даже в этот же отель и жили в той же вилле, что и сейчас, летим и возвращаться будем тоже, в те же сроки) Март — единственный месяц в году когда у нас не такой загруженный график», — писала тогда его супруга Яна Рудковская.

Видео, которое спортсмен опубликовал в своем блоге сегодня, изрядно напугало его подписчиков. Катаясь на горках в аквапарке, фигурист чуть не вылетел с аттракциона. Супруга, снимая экстремальные катания мужа, тоже изрядно понервничала.

«Exotic extreme. Разогнался и неожиданно чуть не вылетел, группировка спасла», — шутит спортсмен.